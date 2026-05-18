Marila ASD conquista il bronzo al Campionato d’Insieme

Marila ASD protagonista al Campionato d’Insieme Gold, questa volta schierando una giovane squadra di Allieve.
Il risultato
Per la primissima volta queste ginnaste si sono ritrovate a lavorare in squadra insieme, dimostrando costanza e dedizione.
La fase regionale, disputatasi sabato a Limbiate, le ha viste scontrarsi con altre 12 agguerrite formazioni. Le atlete comasche però hanno saputo difendere bene i colori della Marila, conquistando un bellissimo bronzo regionale.
“Questo risultato ci riempie d’orgoglio, la medaglia è splendida, ma la vittoria più grande è il bellissimo gruppo che si è creato: affiatato e coeso”, ha rimarcato la società.
Tantissimi complimenti alla super squadra composta da Rebecca Trunetti, Maya Lamperti, Ginevra Colli, Anna Castoldi e Giulia Santangelo guidata dalle direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo.