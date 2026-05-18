Ginnastica

Marila ASD conquista il bronzo al Campionato d’Insieme

In pedana è scesa la giovane squadra di Allieve che ha ottenuto il terzo posto

Marila ASD conquista il bronzo al Campionato d’Insieme

Capiago Intimiano · 18/05/2026 alle 07:44

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Marila ASD protagonista al Campionato d’Insieme Gold, questa volta schierando una giovane squadra di Allieve.

Il risultato

Per la primissima volta queste ginnaste si sono ritrovate a lavorare in squadra insieme, dimostrando costanza e dedizione.
La fase regionale, disputatasi sabato a Limbiate, le ha viste scontrarsi con altre 12 agguerrite formazioni. Le atlete comasche  però hanno saputo difendere bene i colori della Marila, conquistando un bellissimo bronzo regionale.

“Questo risultato ci riempie d’orgoglio, la medaglia è splendida, ma la vittoria più grande è il bellissimo gruppo che si è creato: affiatato e coeso”, ha rimarcato la società.

Tantissimi complimenti alla super squadra composta da Rebecca Trunetti, Maya Lamperti, Ginevra Colli, Anna Castoldi e Giulia Santangelo guidata dalle direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo.

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