Marila Asd senza freni: sesto posto per Alice Rigamonti nel Campionato individuale Gold Allieve

Rigamonti, volto della Marila Asd (Capiago Intimiano), ha fatto un debutto stellare nel Campionato individuale Gold Allieve.

Rigamonti è il miglior piazzamento comasco

Il debutto di Alice Rigamonti nella Zona Tecnica 1 del Campionato individuale Gold Allieve è stato a dir poco folgorante, inaugurando la sua esperienza in questa prestigiosa categoria con un risultato che parla di talento e determinazione. Sulla pedana di Cantalupa, in provincia di Torino, teatro di una competizione di altissimo livello, Alice ha brillato: per lei uno straordinario sesto posto su ben 46 ginnaste partecipanti.

Nonostante qualche sbavatura e la tantissima emozione, Alice si è fatta notare per la sua enorme grinta e incredibile energia rimanendo nella top 10 delle migliori ginnaste della sua categoria.

Orgoglio per un importante punto di partenza

La società e le direttrici tecniche non nascondono il loro immenso orgoglio per questo esordio. Alice ha compiuto un passo da gigante, rivelandosi una ginnasta promettente e in continua crescita, pronta ad affrontare le sfide future con lo stesso spirito indomito che l’ha portata a questo eccezionale sesto posto. Un risultato che non è un punto di arrivo, ma una brillante premessa per una carriera ricca di soddisfazioni.