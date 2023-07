Martina Molteni è stata premiata lo scorso 20 giugno dal sindaco di Lipomo, Alessio Cantaluppi, per i risultati sportivi ottenuti. Martina ha 13 anni e tira di fioretto dalla terza elementare.

Martina è campionessa regionale di fioretto

"A settembre - racconta la ragazza - inizierò il mio settimo anno di attività sportiva". Martina è campionessa regionale Gpg di fioretto: "Sono molto contenta avevo vinto lo stesso titolo anche lo scorso anno". Ma il risultato che le dona più soddisfazione è quello ottenuto ai Nazionali: "Sono arrivata terza: in 8 Nazionali ai quali ho partecipato, mi sono classificata al terzo posto per ben 7 volte" precisa soddisfatta. Aveva scoperto la scherma in terza elementare, al festival dello sport che quell’anno si è tenuto a Lipomo a fine agosto.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 15 luglio 2023 in edicola

