Massimiliano Oldoini nello staff tecnico della Pallacanestro Cantù

Pallacanestro Cantù annuncia il ritorno in biancoblù di Massimiliano Oldoini, già nello staff tecnico canturino nel biennio 2013-2015 in veste di assistente, ruolo che ricoprirà la prossima stagione a supporto di Marco Sodini.

Nato a La Spezia il 23 marzo 1969, Oldoini è reduce da un’avventura da capo allenatore in quel di Olginate, in Serie B. La carriera A soli 17 anni, Oldoini inizia ad allenare nella sua città natale, a La Spezia, salvo trasferirsi nel 1993 a Firenze e, in seguito, a Empoli, dove abbandona il settore giovanile per vivere le sue prime esperienze nei Senior. Nel 1996 l’importante approdo a Siena, alla Mens Sana, dove - dopo un momentaneo ritorno al basket giovanile, ricoprendo anche il ruolo di responsabile della foresteria - torna nuovamente a collaborare per uno staff tecnico di una Prima Squadra. Le tante stagioni nella società senese lo portano alla Nazionale italiana: nel 2004 arriva il primo incarico come vice allenatore per l’Under 20 azzurra e per la Nazionale Universitaria. Nel 2006, invece, ha modo di lavorare per alcuni mesi insieme a Fabrizio Frates (attuale direttore tecnico di Cantù), assumendo, per parte della stagione, anche la co-gestione della squadra insieme all’ex giocatore canturino Dan Gay. Quindi la lunga militanza alla Juvecaserta, dal 2008 al 2013, dove inizia a collaborare e a instaurare un ottimo rapporto di fiducia con il già citato Sacripanti. Con quest’ultimo, terminata la parentesi campana, si traferisce come detto a Cantù, dove rimane per due anni. Nel 2015, questa volta direzione Avellino, segue nuovamente Sacripanti per restare ai vertici del basket italiano. Gli ultimi trascorsi sono tutti in Serie B e da capo allenatore: a Caserta, Vicenza e, appunto, Olginate.