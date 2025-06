Matteo Meschiari schiaccerà per la Campi Reali Cantù

Matteo Meschiari, schiacciatore classe 2002 originario di Modena, approda alla Campi Reali Cantù.

Matteo Meschiari, benvenuto

Meschiari ha mosso i primi passi in una delle scuole di pallavolo più prestigiose, la Anderlini Modena, e negli ultimi anni è stato stabilmente tra la seconda e la terza categoria nazionale. E nella prossima stagione giocherà all'ombra del campanile di San Paolo dopo aver guidato alla salvezza in Serie A3 Credem Banca un'eterna rivale dei canturini come la BCC Tecbus Castellana Grotte.

Le parole di coach Zingoni e del giocatore

“Matteo è un ragazzo positivo - dice coach Alessio Zingoni - L'ho sentito vogliosissimo di rimettersi in gioco dopo un'annata di alti e bassi. Mi è sembrato estremamente volenteroso di intraprendere un percorso in Serie A2 Credem Banca dove sa che dovrà sudare per trovare spazio. È un ragazzo competente in quello che fa: abbiamo parlato molto di alcuni fondamentali sui quali deve lavorare, e sui quali anche a lui piace lavorare, come servizio e battuta. Ci servivano centimetri nel ruolo di schiacciatore, e lui ne porta parecchi con sé. Ho avuto molti feedback positivi su di lui prima di prenderlo insieme al presidente (Ambrogio Molteni, ndr), e sono stati confermati durante la nostra chiacchierata. Quindi non ci resta che iniziare a lavorare: sono sicuro che si troverà bene da noi, e che sfrutteremo al massimo le sue qualità per arrivare all'obiettivo”.

Queste, invece, le parole del giocatore: “Quando è arrivata la chiamata di Cantù, e quando ho parlato con Alessio (coach Zingoni, ndr), ho avuto subito una buonissima impressione. Mi ha illustrato il suo progetto, ossia una squadra sì giovane ma di prospetto: non sarà un campionato facile, ma ci potremo giocare le nostre carte. Questo mi ha colpito subito, e ho deciso di accettare: sono ben consapevole che si lavorerà molto, ed è quello che sto cercando anch'io. La Serie A2 Credem Banca è un campionato molto difficile: abbiamo visto che sono scesi molti giocatori esperti dalla SuperLega, non sarà semplice, e bisognerà lottare e provare a migliorare sempre partendo da ogni allenamento in palestra per dare continuità ai risultati. Noi dovremo comunque provare a dire la nostra. A livello personale vorrei migliorare, come tutti gli anni, oltre che prendere qualcosa di buono e aggiungerlo al mio bagaglio di esperienza, che sento ancora molto vuoto e devo riempire. Vorrei essere sempre pronto, in tutti i momenti, per provare a dire la mia e sfruttare tutte le occasioni che avrò a disposizione”.

La scheda

Matteo Meschiari, nato a Modena il 3 luglio 2002, ha una carriera da schiacciatore:

2016-2018: Pallavolo Anderlini Modena (Giov./C)

2018-2019: Power Milano (B)

2019-2020: Diavoli Powervolley (B)

2020-2021: Allianz Milano (A1)

2021-2022: Synergy Mondovì (A2)

2022-2023: Conad Reggio Emilia (A2)

2023-2024: Gamma Chimica Brugherio (A3)

2024-2025: Sarlux Sarroch (A3) + BCC Tecbus Castellana Grotte (A3)

2025-…: Campi Reali Cantù (A2).

Palmares:

Challenge Cup (2021)

Junior League (2022) + Premio MVP

Campionati Europei Under 22 (2022)

MVP alle Finali Regionali Lombardia Under 16 (2019)