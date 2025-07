Matteoli e Ferrari portano al Pool Cantù l'oro europeo

Il successo

Per la società è l'ennesimo trionfo su pista, specialità che per il team è sempre una priorità

Dal Velodromo di Anadia, Portogallo, dove sono in corso di svolgimento i campionati europei su pista i due atleti categoria juniores della Pool Cantù conquistano con la nazionale azzurra il titolo europeo nell'inseguimento a squadre, impresa che era già riuscita nel 2022 e 2023 ad altri atleti che hanno lasciato un segno nella storia della società di Cantù ovvero Matteo Fiorin,Etienne Grimod e Dario Igor Belletta.

L'impresa di Matteoli e Ferrari

Per questa specialità il commissario tecnico azzurro Edoardo Salvoldi ha convocato oltre a Francesco Matteoli e Ruben Ferrari anche Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti e Riccardo Colombo. Matteoli ha gareggiato nelle qualificazioni e nella finale,mentre Ferrari nella semifinale. Il trenino azzurro ha fatto intravedere subito il suo valore realizzando il miglior tempo nelle qualificazioni, ha sconfitto la Germania nella semifinale e nella finalissima per l'oro ha battuto la corazzata inglese delle Gran Bretagna con il tempo sui quattro chilometri di 3.55.635 alla media oraria di 61.111 Km/h,tempo finale per gli inglesi 3.56.843,al terzo posto la formazione della Germania.

Trionfo per il Pool Cantù

Per il Pool Cantù è l'ennesimo trionfo su pista, specialità che per il team diretto da Gianluca Bortolami è sempre una priorità. Ciò richiede grossi sacrifici da parte degli atleti e di tutto lo staff in quanto dalla metà di dicembre gli atleti selezionati dal commissario tecnico vengono accompagnati una o più volte la settimana, terminati gli impegni scolastici mattutini, agli allenamenti della nazionale presso il Velodromo di Montichiari (in provincia di Brescia) che al momento è l'unico velodromo coperto in Italia.

Francesco Matteoli toscano di Castellfiorentino è al secondo anno nella categoria juniores, dopo un primo anno condizionato da parecchi problemi fisici con la maglia del Pool Cantù ha potuto dedicarsi alla sua specialità prediletta ovvero la pista, mentre Ruben Ferrari bergamasco di Stezzano è al primo anno nella categoria juniores e lo scorso anno nella categoria allievi vestiva già la maglia del Pool Cantù dove ha riportato parecchie vittorie anche su strada ed è anche specialista cronomen.

La dedica a Privitera

Questo trionfo internazionale arricchisce ulteriormente la bacheca della società presieduta da Ecclesio Terraneo. Il successo europeo di Anadia da parte di tutte le componenti del Pool Cantù è dedicato alla memoria dell'atleta under 23 Samuele Privitera scomparso nella giornata di mercoledì in conseguenza di una caduta durante lo svolgimento della prima tappa del Giro della Valle d'Aosta.