Maxcileide De Deus Ramos rinnova per un’altra stagione

La Unipol Briantea84 Cantù ha comunicato il rinnovo di Maxcileide De Deus Ramos per la stagione sportiva 2026-27. La atleta brasiliana, classe 1998, punti 1.0, è pronta per la seconda annata in maglia biancoblù dopo aver vinto i suoi primi due trofei in Brianza: Scudetto e Supercoppa Italiana, più il raggiungimento del quarto posto in Champions Cup.

Le sue parole

“Per me è stato facile rinnovare perché stare in questo club è come essere con la propria famiglia – ha commentato Ramos – C’è un’energia che non si trova ovunque, c’è tanta voglia di stare sempre in alto. Qui tutti stanno insieme: atleti, staff, società, tifosi e questo per me è più importante di vincere. E poi comunque si lotta per farlo, per vincere, e lo si fa con un criterio. Qui al palazzetto c’è tantissima gente che ci segue ed è importante per il movimento, per il nostro sport. Facciamo tanti progetti con i giovani e questo aiuta a crescere la consapevolezza di quello che facciamo, di chi siamo. Qua c’è un’energia importante, come dicevo prima, e si vede anche in questi dettagli”.

La carriera

Maxcileide De Deus Ramos è nata il 27 maggio 1998 nella città di Serra, Espírito Santo, in Brasile. Ha iniziato a giocare a basket in carrozzina all’età di circa 8 anni, grazie a un progetto giovanile creato dal Centro Statale di Riabilitazione della sua città dopo essere stata invitata a partecipare dai medici che monitoravano il suo trattamento, progredendo fino a entrare a far parte della Irefes Es, squadra femminile locale e, successivamente, nella Nazionale brasiliana. Ha giocato esclusivamente in questo club fino al 2020, segnando oltre un decennio di dedizione al basket nazionale. Un anno dopo la sua partecipazione ai Mondiali di Amburgo con la Nazionale brasiliana, è stata contattata dal Santo Stefano Kos Group (2021) dove ha giocato per tre stagioni consecutive consolidando la sua carriera europea e conquistando i primi trofei: due Coppa Italia (2021, 2023), una Supercoppa Italiana (2023) e una Eurocup1 (2023). Nell’ultima stagione (2024-25) ha avuto l’opportunità di indossare la maglia del club tedesco RSV Lahn-Dill. Parallelamente alla carriera di club, rappresenta il Brasile femminile anche in competizioni internazionali, vincendo medaglie importanti come 2 bronzi in Coppa America (2017, 2022), un bronzo ai Giochi Parapanamericani (2017), un oro al Campionato Sudamericano (2017) e un oro al Parasuramericanos (2026).

(Foto by Alessandro Vezzoli)