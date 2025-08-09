Volley femminile

Mazzi-Visconti-Crespi un tris di rinforzi per la Pallavolo Cabiate 2025/26 in serie B2 donne

Prende sempre più forma la squadra brianzola che parteciperò al torneo cadetto

Cabiate
Pubblicato:

Prende sempre più forma il mosaico della nuova Pallavolo Cabiate che parteciperà al campionato di serie B2 femminile 2025/26.

La squadra

Dopo le conferme delle esperte Stefania Colombo e Giulia Crespi e l'arrivo della la palleggiatrice Beatrice "Bebe" Erba la società lariana ha annunciato in questi giorni altri nuovi innesti. A rinforzare il roster diretto dal nuovo coach Mario Motta e dal vice Angelo Redaelli sono state ufficializzate ben tre new entry: si tratta di Giulia Mazzi opposto classe proveniente dal Diavoli Rosa di serie B2, Alice Crespi banda del 2004 proveniente dall'Alessandria Volley di B2 ed Elisa Visconti centrale classe 2004 proveniente dalla Viscontini Volley sempre di B2.

Tre giovani promosse dalla C alla B

A rimpolpare la prima squadra che parteciperà al campionato cadetto la società cabiatese ha promosso dal team di serie C anche tre giovani prospetti molto interessanti quali la palleggiatrice Cristina Lin, la centrale Pedra Chirulli e il libero Vittoria Giani.

La Pallavolo Cabiate ha promosso Pedra Chirulli in B
La Pallavolo Cabiate ha promosso Pedra Chirulli in B - foto social Pallavolo Cabiate
