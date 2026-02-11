Medaglie per le ginnaste della Marila Asd ad Arcore

Si è svolta la prova regionale del Campionato individuale Gold Allieve.

Esordio brillante per le allieve della Marila Asd, di Capiago Intimiano. Grande prova di carattere durante la prima prova regionale del Campionato Individuale Gold Allieve, svoltasi ad Arcore.

Marila si è distinta nel campionato Gold Allieve

In un contesto tecnico di altissimo profilo, le ginnaste di Marila hanno saputo distinguersi con determinazione. Nella categoria Allieve 2, brilla Alice Rigamonti che conquista un prestigioso bronzo regionale su ben 24 ginnaste. Una medaglia di grande valore, la prima in questo diﬃcile campionato, che conferma Alice tra le ginnaste più competitive. Terzo posto anche nelle specialità corpo libero e fune, in cui ottiene i suoi migliori punteggi mai ottenuti. Ottima performance anche per la compagna Giulia Santangelo tra le Allieve 5. In una gara caratterizzata da un livello elevatissimo, Giulia ha condotto tre rotazioni lineari, chiudendo con un eccellente 11° posto su ben 32 ginnaste in gara, emerge soprattutto nella specialità clavette dove ottiene un ottimo nono posto.

Lavoro quotidiano

Un inizio strepitoso, per le due allieve di casa Marila, in una strada tutta in salita. Grazie al grande lavoro di squadra condotto dalle ginnaste insieme alle direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo giornalmente in palestra.