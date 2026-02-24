Medaglie per le ginnaste di Marila Asd nella Specialità Gold

Il Campionato individuale Specialità Gold ha portato grandi risultati alle giovani atlete della Marila Asd di Capiago Intimiano.

Medaglie al collo

“Grande prova di carattere a Crema per la seconda tappa regionale di Specialità Gold – fa sapere Marila Asd – Le nostre ginnaste hanno dimostrato netti miglioramenti rispetto all’esordio, confermando il valore del lavoro svolto in palestra. Nella categoria Senior 1, le atlete di casa si mettono in luce con ottimi piazzamenti: Emilie Chignoli conquista un fantastico argento al nastro e il bronzo alle clavette. Una prova di forza che dimostra come Emilie sia tornata competitiva e in rapida ripresa dopo l’infortunio della prima prova. Nami Anna Parise sale sul secondo gradino del podio con l’argento alla palla e ottiene il 4° posto al cerchio. Nonostante qualche imprecisione che l’ha tenuta ai piedi del podio, il punteggio delle diﬃcoltà è in notevole crescita. Cecilia De Capitani (in forza alla società Kinesis) conquista due medaglie d’argento, sia al cerchio che alle clavette; qualche piccola imprecisione non le ha permesso di replicare il trionfo della prima prova, ma la sua prestazione resta di altissimo livello. Tutte le ragazze sono attualmente alle prese con un programma totalmente rinnovato e di elevata diﬃcoltà, ancora in fase di perfezionamento: proprio per questo, i risultati ottenuti sono davvero straordinari”.

Successo per la Marila Asd

Buona prestazione anche per la coppia composta da Veronica Bellocco e Olga Castelletti, che chiude con il 6° punteggio totale, nonostante una preparazione condizionata da due piccoli infortuni dell’ultimo minuto. Assente purtroppo Letizia Laﬃ, non al massimo della forma.

Ora, sguardo rivolto alle prossime tre settimane che separano L’Asd dalla gara più importante: deciderà i pass per il Campionato italiano.