Memorial Epifani: Doppio trionfo della Virtus Cermenate

Nel weekend scorso Cermenate è stata la capitale del basket giovanile in occasione della settima edizione del Trofeo Memorial Epifani organizzato dalla società locale Virtus.

Il Memorial Epifani è firmato Virtus

Una kermesse che quest'anno ha raddoppiato i partecipanti visto che ha presentato non solo il tradizionale torneo Under19, ma per la prima volta anche quello Unedr17, andati in scena presso il palazzetto Renato Malacarne di Cermenate sabato 14 e domenica 15 settembre. Una prima volta che ha visto la Virtus, profeta in patria, realizzare una bella doppietta vincente con le sue due squadre. A cominciare dal team U17 allenato da coach Flavio Fioretti che ha trionfato superando in semifinale Cusano e poi in finalissima il Seregno. Votato MVP del torneo Tommaso Carlotta della Virtus.

Risultati del torneo Under17

Semifinali Virtus Cermenate-Cusano 70-69, Seregno-Lecco 76-60; finale 3°-4° posto Lecco-Cusano 86-84 dts; finalissima Virtus Cermenate-Seregno 88-62,

Questa la classifica del Torneo U17

1° Virtus Cermenate; 2° Basket Seregno; 3° Basket Lecco; 4° Cusano Milanino.

Memorial Epifani anche dell'U19

Anche il Torneo Epifani Under19 ha salutato il successo dei padroni di casa della Virtus diretti da coach Totò Visciglia che hanno dominato la kermesse, prima superando in semifinale i Tigers Milano e quindi ripetendosi in finale domando Treviglio. A completare il successo gialloblù anche la nomina di Lakicevic quale MVP del torneo.

Risultati del torneo Under19

Semifinali Virtus Cermenate - Tigers Milano 68-40, Treviglio-Daverio 86-66; finale 3°-4° posto Tigers Milano-Daverio 54-36; finalissima Virtus Cermenate-Treviglio 94-92.

La classifica del Torneo U19

1° Virtus Cermenate, BB Treviglio, 3° Tigers Milano, 4° Daverio Rams.