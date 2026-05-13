Memorial Franco Chignoli 2026: torna il “piccolo mondiale” Under 11 sul Lago di Como

Tre giorni di sport, passione e fair play con i colori delle più grandi squadre internazionali: il Memorial Franco Chignoli torna in Lombardia per la sua quinta edizione e si prepara a trasformare i territori adiacenti il Lago di Como nella cornice in cui si disputerà un vero ‘piccolo mondiale’ del calcio Under 11. Un appuntamento che mette al centro i giovani, l’inclusione e la solidarietà.

Il torneo internazionale giovanile, che dal 22 al 24 maggio animerà il Centro Eracle FC di Casnate con Bernate, è stato presentato la scorsa settimana a Palazzo Lombardia alla presenza del sottosegretario regionale alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e dell’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. All’evento sono intervenute le grandi stelle del calcio italiano, fra cui Gianluca Zambrotta, padrino dell’evento, Giuseppe Bergomi, Massimo Ambrosini, e Filippo Galli.

“Il Memorial Franco Chignoli – ha affermato Picchi – valorizza il meglio del calcio giovanile internazionale, ma soprattutto trasmette un messaggio importante: ogni allenatore, dirigente e ragazzo in campo può diventare un punto di riferimento per solidarietà, legalità e senso di comunità. Lo sport si conferma così uno strumento educativo fondamentale, capace di insegnare il rispetto, la responsabilità e il coraggio di scegliere, anche attraverso il gioco, la strada dei valori. In un momento di profonda trasformazione del calcio – ha proseguito il sottosegretario – per noi il settore giovanile è importantissimo non solo perché è tra gli sport più amati, ma anche perché può rappresentare la leva di crescita per le nuove generazioni. Grazie anche a tutti i campioni che si impegnano per essere modelli positivi, dentro e fuori il campo”.

“Ci tenevo particolarmente affinché Regione Lombardia sostenesse questa iniziativa anche dal punto di vista economico – ha sottolineato l’assessore Fermi – perché il Memorial Franco Chignoli rappresenta un esempio autentico dei valori migliori del nostro territorio: la promozione dello sport, la solidarietà e il grande cuore lombardo. Qui vediamo persone che hanno avuto successo nello sport e che hanno scelto di restituire parte della loro fortuna mettendo a disposizione tempo, energie e risorse a favore degli altri. È una caratteristica straordinaria della Lombardia e un patrimonio umano che dobbiamo continuare a valorizzare”.