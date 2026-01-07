Memorial Garattoni, gli Under13 della Geneco Cantù chiudono al 14° posto

Gli Under13 del Progetto Giovani Cantù hanno chiuso al 14esimo posto la loro bella esperienza al Memorial Garattoni.
Memorial Garattoni da 14esimi
Il prestigioso torneo nazionale ha visto in campo a Rimini, in questi giorni, sedici tra le migliori squadre italiane di categoria. I canturini allenati da coach Matteo Alberio, dopo aver perso le tre gare del girone eliminatorio contro Rimini per 59-61, Firenze per 84-51 e Spinea per 78-66, si sono riscattati superando Trieste per 72-24. Poi, ieri, si sono dovuti arrendere nella finalina per il 13°-14° posto ai pari età di Faenza.