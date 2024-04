Mercoledì da leoni per Mariano ok nel big match e Albavilla che riassapora il successo

Mercoledì da leoni per due squadre lariane nel campionato di DR3. Nel girone Gold Ovest successo importantissimo per la Vismaravetro Mariano che si è imposta nel big match al vertice con il Laveno lanciandosi così da solo al primo posto. Nel girone Silver invece è tornato al successo l'Albavilla che ha domato in casa il Busto Arsizio. Stasera in campo il Senna e domani il SB'83 Cermenate entrambe in trasferta,

Programma 3° turno d'andata girone Gold Ovest

Martedì 23 aprile Lonate-Lambers 73-78, mercoledì 24 ore 21.30 Vismaravetro Mariano-Laveno 69-62, venerdì 25 ore 21.15 Cavaria-SB'83 Cermenate.

Classifica girone Gold Ovest

Mariano 12; Laveno 10; SB'83 Cermenate, Lambers Triuggio 6; Cavaria 4; Lonate 2.

Programma 3° turno d'andata girone Silver Ovest

Martedì 23 aprile Playground-Castronno 52-66, mercoledì 24 ore 21.30 Busto-Albavilla 54-57, giovedì 25 ore 21 Pol Gash-Senna.

Classifica girone Silver Ovest

Castronno 12, Busto, Senna 8; Pol Gash 6; Playground Team 4; Albavilla 2.

Programma 3° turno d'andata girone Bronze Ovest

Domenica 21 aprile Sampietrina-Bobbiate 47-42, martedì 23 Verbano-Socco 76-49, Fernese-Cucciago 61-56.

Classifica girone Bronze Ovest

Verbano, Socco Fino, Fernese 10; Sampietrina, Bobbiate, Cucciago 4.

Programma 3° turno d'andata girone Iron Ovest

Martedì 23 aprile Borsanese-Leopandrillo Cantù 80-61, lunedì 29 ore 21.30 Giovani Atleti Lonate-Guanzate, martedì 7 maggio Marnatese-Meda.

Classifica girone Iron Ovest

Borsanese 10; Marnatese 8; Giovani Atleti Lonate, Meda, Guanzate, 6; Leopandrillo Cantù 0.