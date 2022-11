Mezza maratona, Simona Ferrario campionessa provinciale

Mezza maratona, Simona Ferrario si laurea campionessa provinciale.

Mezza maratona, Ferrario sul gradino più alto del podio

Oggi, domenica 13 novembre 2022, Simona Ferrario protagonista alla mezza maratona corsa a Busto Arsizio. Il percorso di 21,097 chilometri ha visto primeggiare l'atleta di Olgiate Comasco. Ha vinto il titolo di campionessa provinciale, oltre al primo posto nella classifica Master F50.

Annata agonistica da incorniciare

Simona Ferrario è reduce da una serie di risultati significativi, che attestano la sua annata agonistica a livelli notevoli. Oltre al titolo conquistato oggi, infatti, è anche campionessa provinciale in altre due specialità: cross (corsa campestre) e corsa in montagna. E ancora: vicecampionessa italiana, medaglia d'argento ai campionati italiani di corsa in montagna, specialità vertical.