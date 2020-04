Minibasket Cantù tutti a lezione “virtuale” con ospiti d’eccezione

Minibasket Cantù anche se a casa i baby cestisti sono in attività.

Minibasket anche il coach della Pall. Cantù Cesare Pancotto ha voluto salutare i campioncini brianzoli

E’ vero la stagione agonistica della pallar a spicchi è stata stoppata anzitempo dall’emergenza covid-19 eppure c’è chi come i giovani cestisti del Minibasket Cantù non vogliono fermarsi. Seguendo il motto #distantimauniti e sotto la regia di coach Matteo Alberio responsabile tecnico del Minibasket Cantù i campioncini brianzoli continuano a tenersi in forma grazie a un piano di lavoro studiato per mantenere la tenuta fisica e anche la tecnica individuale. Coach Alberio, anche, in questo particolare e difficile momento, non fa comunque mancare il proprio supporto alle squadre giovanili utilizzando anche i social e le riunioni quotidiane sulle chat. Videochiamate e incontri divertenti virtuali che in questi giorni sono state avvalorate anche da ospiti d’eccezione. Prima è toccato a Alessandro Simioni centro italiano di S.Bernardo-Cinelandia Cantù fare una bella ha sorpresa ai minicestisti canturini del 2009 interagendo con loro al termine di una lezione online. Ieri invece è stata la volta di un prof d’eccezione niente meno che coach Cesare Pancotto capo allenatore della S.Bernardo-Cinelandia che ha voluto incontrare on line i piccoli cestisti del 2008,

Il commento di coach Matteo Alberio

«Per noi è stata una fortuna poter ascoltare le sue parole e ricevere i suoi preziosi suggerimenti», racconta Matteo Alberio, «Coach pancotto ha consigliato ai ragazzi di tenere sempre il pallone in mano, anche in questa quarantena. Potrà sembrare banale ma palleggiare o fare dei piccoli esercizi non fa perdere la sensibilità con la nostra amata palla da basket. Il coach ha anche suggerito ai ragazzi di divertirsi sempre, di porsi degli obiettivi e di fare di tutto per raggiungerli. È stata una piacevolissima chiacchierata» ha concluso il responsabile tecnico del Minibasket Cantù.

Gradite soprese che i piccoli cestisti del Minibasket Cantù sperano contineranno anche nei prossimi giorni.

