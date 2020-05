Minibasket lariano sospeso l’aggiornamento obbligatorio degli istruttori per il biennio 2019/21

Minibasket lariano novità importanti dall’ultimo consiglio federale.

Minibasket lariano gli incontri futuri organizzati saranno facoltativi e a libera partecipazione

E’ iniziata la fase due anche per lo sport italiano e arrivano novità importanti per il minibasket lariano e nazionale. Già perché se la stagione agonistica nel nostro paese è stata sospesa, ora arrivano nuove indicazioni anche per gli istruttori. L’ultimo consiglio federale ha infatti deliberato la sospensione dell’aggiornamento obbligatorio per il biennio sportivo 2019/21 per tutti gli istruttori minibasket. I prossimi appuntamenti e riunioni di aggiornamento saranno tutte facoltative e a libera partecipazione.

Il comunicato della Segreteria Settore Minibasket

Il Consiglio federale, alla luce delle oggettive difficoltà generatesi a seguito delle problematiche relative al coronavirus, ha deliberato di sospendere l’obbligo per gli Istruttori Minibasket dell’aggiornamento per il biennio sportivo 2019/2021.

I Comitati Regionali FIP, tramite i propri referenti Minibasket, continueranno però a garantire adeguata attenzione all’aggiornamento degli Istruttori, offrendo incontri di approfondimento ONLINE nel breve periodo, e nuovamente in palestra non appena tale attività sarà consentita. Le azioni future di aggiornamento realizzate, quando possibile, anche con il contributo dello Staff Tecnico Nazionale Minibasket e Scuola, saranno facoltative ed a libera partecipazione.