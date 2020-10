Minibasket, primo open day al Gs Villa Guardia: “Felici di aver riportato i bambini in palestra”

Domenica scorsa al Gruppo Sportivo Villa Guardia si è tenuto il primo Open Day dedicato minibasket.

Minibasket, primo open day per il Gs Villa Guardia

I giovani atleti del GSV e gli aspiranti piccoli cestisti hanno trascorso una piacevole mattina al palazzetto comunale di via Tevere in compagnia di uno staff di istruttori appassionati e motivati. La palestra si è trasformata in un vero parco divertimenti per la didattica sportiva: con il labirinto, “mira e spara”, lo specchio e le montagne russe il divertimento non è mancato.

“Siamo contenti di essere riusciti a riportare i bambini in palestra – spiega l’istruttrice Giulia Luisetti – e di aver contribuito a diffondere un moderato ottimismo per una graduale ripresa. Per chi non ha potuto partecipare all’Open Day, sono attive prove gratuite durante gli allenamenti! E’ sufficiente scrivere alla mail basket@gsvillaguardia.it per prenotare la prova e ottenere le informazioni richieste per partecipare”.