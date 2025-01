Missione compiuta da Cantù U17: vince gara 2 di playoff e si qualifica per la fase interregionale

Missione compiuta dalla squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù che ieri sera ha vinto la gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff lombardi superando in casa la Robur Varese e ribaltando la sconfitta dell'andata ( 82-79).

La gara

Ieri prova maiuscola a domicilio per la Generali Buelli e Rasero Cantù diretta da coach Guido Saibene che non ha lasciato scampo alla Robur e si qualifica così tra le prime 4 squadre della Lombardia, staccando anche il pass per la fase interregionale

Playoff - gara di ritorno quarti di finale

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù - Robur Varese 111-60

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 17, Redaelli 14, Rossi 4, Zimonjic 13, Ventura 9, Gualdi 10, Malano 21, Ghirardi, Panceri 9, Bandirali 11, Bagordo 3, Pavese. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.

Robur et Fides Varese: Kuethpiny 3, Manera, Bottelli 11, Pezzoni, Zefi, Tufano 6, Alabiso 11, Franceschet 15, Bonina 5, Realini 5, Zanitelli 4. All. Bianchi.