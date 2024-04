Missione compiuta dalla Cierre Ufficio U15 che schianta Bergamo e vola in finale regionale

Missione compiuta dalla squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù che si è qualificata per la finalissima lombarda di categoria.

Ai Regionali la Cierre Ufficio

La Cierre Ufficio Cantù diretta da coach Guido Saibene forte della vittoria già ottenuta nella semifinale d'andata a Bergamo, in questo weekend si è imposta anche nel match di ritorno tra le mura amiche dove ha schiantato il Lussana per 89-68. Con questo successo come detto i giovani canturini si regalano l'accesso alla finale per il titolo lombardo dove sfideranno i rivali dell'EA7 Milano che hanno eliminato la Robur Varese. In questa stagione Cantù ha perso solo due partite proprio quelle giocate nel girone Gold contro Milano: all'andata per 77-63 e al ritorno in casa per 63-71. Ora questo terzo match con in palio il titolo regionale. Entrambe sono già sicure di partecipare alla fase interzonale per l'accesso alle finali nazionali.

Il tabellino della semifinale regionale di ritorno

CIERRE UFFICIO CANTÙ - LUSSANA BASKET 89- 68

Parziali 23-13, 42-31, 65-52

Cierre Ufficio Cantù: Moscatelli 4, Andreoni 2, Castoldi 6, Ventura 15, De Lucca, Malano 17, Petruzzelli, Sironi 12, Fossati 12, Pozzi 7, Enriquez, Fortis 14. All. Saibene, Vice All. Alberio, Cipolletta.

Lussana Basket: Luciano, Rota 20, Mal 2, Ivagnes, Guercetti 15, Bai 5, Imbornone 4, Ciuffreda 4, Nespoli 18, Berzi, Rizzoli, Resmini. All. Fratus, Vice All. Longobardi.

I risultato delle due semifinali

EA7 Milano-Robur Varese gara 1 106-57, gara 2 91-60

Cierre Ufficio Cantù-Lussana Bergamo gara 1 79-69, gara 2 89-68