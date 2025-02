Missione compiuta dall'Albese Volley che doma anche Imola per 3-0 

Missione compiuta dall'Albese Volley che ieri ha inanellato la sua seconda vittoria consecutiva nella Poule salvezza conquistando sette punti in sette giorni che li avvicinano al traguardo finale.

La gara

Ieri la Tecnoteam di coach Mauro Chiappafreddo ha domato per 3-0 la resistenza di una combattiva Clai Imola che ha dato battaglia in tutti e tre i set. La squadra albesina sale così a quota 31 punti in classifica e tornerà in campo domenica 2 marzo quando andrà in Toscana e renderà visita alla Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

Il tabellino di Tecnoteam Albese Volley Como-Clai Imola Volley 3-0

Parziali: 25-20 25-21 25-23

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Bernasconi 11, Colombino 8, Baldi 11, Veneriano 7, Rimoldi 1, Grigolo 17, Pericati (L), Mazzon 2, Mancastroppa, Radice. Non entrate: Vigano, Calervo (L), Taje', Longobardi. All. Chiappafreddo.

CLAI IMOLA VOLLEY: Pomili 9, Ravazzolo 6, Stival 6, Bulovic 10, Melandri 9, Rizzieri 5, Mastrilli (L), Drewnick 1, Visentin, Stafoggia, Mescoli, Gambini, Migliorini. Non entrate: Cavalli (L). All. Dominico Speek.

ARBITRI: Viterbo, Villano

I risultati del 3° turno andata Poule Salvezza A2

Tecnoteam Albese Volley Como-Clai Imola Volley 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Resinglass Olbia-Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 2-3 (25-22, 25-23, 27-29, 18-25, 14-16)

Imd Concorezzo-Volleyball Casalmaggiore 3-2 (25-16, 19-25, 25-22, 24-26, 15-8)

Tenaglia Abruzzo Volley-Orocash Picco Lecco 1-3 (20-25, 22-25, 25-22, 16-25)

Trasporti Bressan Offanengo-Bam Mondovi’ 3-0 (25-17, 25-23, 25-19)

Classifica della Poule salvezza di A2

Trasporti Bressan Offanengo 35 (11 – 10); Tecnoteam Albese Volley Como 31 (10 – 11); Resinglass Olbia 29 (10 – 11); Clai Imola Volley 22 (7 – 14); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 21 (8 – 13); Orocash Picco Lecco 21 (7 – 14); Volleyball Casalmaggiore 20 (6 – 15); Bam Mondovi’ 15 (5 – 16); Imd Concorezzo 15 (4 – 17); Tenaglia Abruzzo Volley 10 (4 – 17).

Il programma del 4° turno d'andata Poule Salvezza A2

Sabato 1 marzo Volleyball Casalmaggiore – Trasporti Bressan Offanengo; domenica 2 ore 17 Clai Imola Volley – Tenaglia Abruzzo Volley, Fgl-Zuma Castelfranco Pisa – Tecnoteam Albese Volley Como, Orocash Picco Lecco – Imd Concorezzo, Bam Mondovi’ – Resinglass Olbia.