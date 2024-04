Missione compiuta, la Clerici Auto brinda alla salvezza anticipata in B1

Missione compiuta dalla Pallavolo Cabiate che ieri vincendo sul campo dell'Ascot Moncalieri per 3-0 si è assicurata la salvezza matematica in serie B1 femminile con tre giornate d'anticipo.

Il successo

Una vittoria netta e meritata, la prima in trasferta del 2024 per la Clerici Auto di coach Gilles Reali trascinato sul campo dalla top scorer Federica Biganzoli che ha commentato: "Siamo felici per questa salvezza matematica e arrivata in anticipo. Ora dobbiamo continuare e finire in bellezza la stagione per noi, per la società e per i nostri tifosi". Cabiate tornerà in campo sabato 27 aprile in casa dove ospiterà la Parella Torino già battuta all'andata per 2-3.

IL tabellino di Ascot Moncalieri-Cabiate 0-3

Parziali: 20-25, 21-25, 18-25

Cabiate: Bordignon 8, Pellegatta 2, Colombo 7, Pavesi 3, Meroni, Chiesurin, Badini, Della Canonica, Biganzoli 13, Simonetta 13, Maspero, Cappelletto, Ghezzi. All. Reali.

Risultati del 23° turno del girone A di B1 donne

Sabato 20 aprile Volpiano-Concorezzo 3-2, Villa Cortese-Libellula 3-1, Parella-Club Italia 3-1, Trecate-Legnano 0-3, Palau-Don Colleoni 3-1, domenica 21 ore 17.30 Ascot Moncalieri-Cabiate. Riposa Brembo.

Classifica del girone A di serie B1 donne alla pausa

Concorezzo 53; Villa Cortese 49; FOCO Legnano 45; Palau 41; Libellula Cuneo 39; Savi Vol-Ley Volpiano 38; Don Colleoni Trescore 31; Clerici Auto Cabiate 29; Parella Torino 28; Brembo, Club Italia 18; Ascot Moncalieri 17; Trecate 8.

Programma del 24° turno del girone A di B1 donne

Sabato 27 aprile ore 21 Cabiate-Parella Torino, Libellula-Moncalieri, Legnano-Palau, Club Italia-Volpiano, Brembo-Trecate, Don Colleoni-Vila Cortese.