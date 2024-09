Mondiali 3x3 in Mongolia: le brianzole eliminate con l'Italia U23

Eliminazione amara per l'Italia femminile Under23 e per le due cestiste brianzole Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui ai campionati Mondiali 3×3 che si sono svolti nel weekend scorso a Ulanbaatar in Mongolia.

Mondiali 3x3 un po’ amari per le brianzole

Le azzurre, dopo aver perso i due incontri inaugurali contro Spagna e Stato Uniti, si sono riscattate vincendo, trascinate proprio dalle due cestite nostrane, le altre due sfide del girone B contro Nuova Zelanda e Giappone. Questo doppio successo, però, non è bastato per qualificarsi ai quarti di finale: fatale la differenza canestri che ha premiato a pari punti la Spagna. Il titolo mondiale è stato poi vinto dagli Stati Uniti che in finalissima hanno battuto i Paesi Bassi.

Le gare delle brianzole ai Mondiali 3x3

12 settembre

Italia-Spagna 12-21 (Nasraoui 4, Frustaci).

Italia-Stati Uniti 14-21 (Nasraoui 5, Frustaci 2)

14 settembre

Italia-Nuova Zelanda Femminile 21-15 (Nasraoui 7, Frustaci 5)

Italia-Giappone Femminile 14.-13 (Nasraoui 5, Frustaci 7)

16 settembre

Rientro in Italia e fine Raduno

Classifica girone B

Stati Uniti 4 vinte 0 perse

Spagna, Giappone e Italia 2 vinte e 2 perse

Nuova Zelanda 0 vinte 4 perse

Ai quarti qualificate Usa e Spagna

Mondiali 3x3, la squadra azzurra femminile U23

Caterina Gilli 2002 San Martino

Sofia Frustaci 2002 Alpo Basket

Meriem Nasraoui 2002 Broni 2022

Beatrice Stroscio 2002 Galli Basket