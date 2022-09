La Pool Libertas Cantù presenta la sua ultima novità: l'Amaro dell'ape. Un liquore realizzato in collaborazione con Opificio Cattaneo che verrà donato all'MVP di ogni partita della squadra canturina, ma che verrà anche messo in vendita presso il Mabu Cafè.

Nasce il liquore della Pool Libertas: si chiama "Amaro dell'ape"

"Il tutto è nato dal contatto stretto di un nostro partner storico ed amico come Mabu Café per la creazione dei premi speciali 'Man of the Match' destinati al migliore in campo nelle gare casalinghe di Libertas. Simone (Cattaneo, ndr.) si è dimostrato da subito entusiasta della mie idee, al punto che in questi mesi ci è stata messa a disposizione un’occasione davvero più unica che rara: una ricetta dedicata ed una bottiglia ad hoc che abbiamo il piacere di presentare al pubblico come 'L’Amaro dell’Ape – Elisir #100x100CuoreCanturino". Sono le parole di Giovanni Indorato, Responsabile Marketing della Pool Libertas, che ha voluto presentare così la nuova iniziativa societaria.

"Ho studiato per Cantù una ricetta unica fatta davvero su misura per loro - aggiunge Simone Cattaneo, titolare dell'omonimo opificio - Un Amaro che possiamo quasi definire un Elisir, dolce ma deciso. Un 'finto' amaro piacevole e per tutti, dal retrogusto di menta e miele con un leggero sentore di Rum. Per me è un piacere ed un onore poter contribuire con qualcosa di mio e fatto con le mie mani alla nuova stagione 2022-23 del Pool Libertas Cantù, augurandogli in campo e fuori una gran campionato".

La bottiglia verrà quindi donata sia agli MVP in campo, ma anche messa in vendita a tutti i tifosi e appassionati presso il Mabu Café, che sarà unico rivenditore autorizzato. Si tratta di bottiglie da 500ml al prezzo "Supporters" di € 20,00.

L’Amaro dell’Ape con il suo logo mette quindi ancora di più un segno distintivo, per stare al passo con i tempi nel rispetto delle proprie radici e del proprio territorio. La metodologia produttiva di questo Elisir è rigorosamente manuale e rispetta appieno la storia della liquoristica italiana. L’artigianalità che Opificio Cattaneo mette in campo la fa da padrona, e, utilizzando solo ingredienti 100% naturali, dicendo no ad aromi, coloranti e additivi.