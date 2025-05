Nasraoui, con una prova super, trascina Broni in Serie A1

Fa festa il basket femminile comasco e fa festa con la cestista canturina Meriem Nasraoui: Droni vola in Serie A1.

Festa con Nasraoui

Nasraoui, ieri sera, con una prestazione straordinaria ha letteralmente trascinato la Logiman Broni al ritorno in Serie A1. In gara 3 dalla finale promozione di Serie A2 l'ala di Cantù ed ex Mariano Comense è stata assoluta protagonista della "bella" che si è chiusa ancora una volta con un successo esterno sul campo di Treviso e ancora una volta come in gara 1 al termine di un tempo supplementare per 73-78. Meriem ha giocato tutti e 45' segnando ben 30 punti (10/17 al tiro da 2, 2/6 al tiro da 3 e 4/5 ai tiri liberi) numeri importanti avvalorati anche da 13 rimbalzi per un complessivo 34 di valutazione. Una prova di maturità da vera leader per Nasraoui che torna così in Serie A1 prendendo per mano anche Broni.

Riepilogo della finale di serie A2 femminile

Gara 1 Treviso-Broni 64-67 dts

Gara2 Broni-Treviso 69-71

gara 3 Treviso-Broni 73-78 dts.