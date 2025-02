Negli anticipi a segno Cabiate e Rovello, al tappeto Appiano e Inverigo

Due vittorie e due sconfitte questo il bilancio delle gare lariane giocate ieri sera nel girone Est C di Divisione Regionale 3.

Le gare

Fari puntati sul derby Cabiate-Inverigo che non ha deluso ma è stato davvero combattuto e poi vinto in volata dai locali di stretta misura.

Successo casalingo importante anche per il Rovello Porro che ha domato Sondrio mentre niente da fare per l'Indipendente Appiano Gentile battuta sonoramente nel testacoda sul campo della capolista Calolziocorte che non ha fatto sconti.

Domani chiuderà nel posticipo domenicale Le Bocce Erba che alle ore 18 ospiterà il big match contro Binzago.

Il programma del 6° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 21 febbraio ore 21 Cusano-Civatese 71-82, 21.30 Rovello Porro-Sondrio 72-61, Calolzicocorte-Appiano Gentile 80-43, Paderno-Villasanta 72-71, Cabiate-Inverigo 57-54; sabato 22 Morbegno-Nibionno; domenica 23 ore 18 Le Bocce Erba-Binzago.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 32; Le Bocce Erba 28; Morbegno, Rovello Porro 26; Binzago, Paderno 24; Villasanta, Cabiate 22; Cusano , Civatese 16; Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 6; Appiano Gentile 0.