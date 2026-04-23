Negli anticipi colpaccio playoff di Erba, Lomazzo vince e sale al quarto posto

Si è aperto l'ultimo turno di regular season nel girone E

Si è aperto con due ghiotti anticipi l’ultimo turno di stagione regolare nel girone E del campionato di Divisione Regionale 3.

Bella vittoria

Colpaccio playoff per i ragazzi del CDG Erba che sono riusciti ad espugnare il campo della capolista Alebbio Como salendo così a quota 28 punti sicuri di un posto nei playoff. Sicuro di un posto in “griglia” anche il Lomazzo che grazie al successo casalingo di ieri sera contro Mariano è salito al quarto posto agganciando il Playground Team che stasera è atteso dal derby brianzolo sul campo di Senna. In campo oggi anche SB’83 Cermenate-Cucciago Bulls. Domani si chiuderà il turno con le ultime tre gare che definiranno la griglia playoff e playout.

Il cartellone del 13° turno, ultimo di ritorno

Mercoledì 22 Alebbio Como-Cdg Erba 85-93, Lomazzo-Mariano 71-48, giovedì 23 ore 21.15 Senna-Playground Team, 21.30 SB’83 Cermenate-Cucciago Bulls, venerdì 24 ore 21 Villa Guardia-Guanzate, 21.15 Albavilla-Turate, Tavernerio-Virtus Cermenate.

La classifica aggiornata del Girone E, DR3

Alebbio Como 44; Basket Tavernerio 38; Virtus Cermenate 36; Playground Team, ABC Lomazzo 30; GS Villa Guardia, Senna, CDG Erba 28; Guanzate, Cucciago Bulls 24; SB’83 Cermenate 16; Sant’Ambrogio Mariano Comense 14; Albavilla 8; Basket 2000 Turate 6.