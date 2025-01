Negli anticipi di C successo pesante per Vertemate, ancora ko Villa Guardia e Mariano

Gli anticipi del 2° turno di ritorno del campionato di serie C femminile hanno visto ieri sera già tutte in campo le tre squadre lariane.

I risultati

A sorridere però è stata solo la Vertematese che ha conquistato una vittoria pesante in casa contro il Trezzano e tre punti che diventano preziosi in chiave salvezza e chissà magari anche per qualcosa in più. Masticano amaro invece Villa Guardia caduta a Gavirate e la Nonna Papera Mariano travolta in casa dal Lecco. Oggi si completa il turno con gli ultimi due posticipi.

Programma del 2° turno di ritorno girone Ovest

Venerdì 24/01 ore 21 Gavirate-Villa Guardia 52-38, ore 21.15 Mariano-Lecco 34-81, Fernese-San Gabriele 66-57, Tradate-Corsico 58-64, Vertematese-Trezzano 55-51; sabato 25 Sondrio-Bollate, Vittuone-Legnano

Classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone, S. Gabriele, Sondrio, Lecco 24; Gavirate 20; Corsico 16; Legnano, Fernese, Vertematese 14; Villa Guardia, Bollate 10; Trezzano 6; Tradate 4; Mariano 2.

.