Negli anticipi Erba passa a Monza e sale al 2° posto, Cabiate cade a Binzago

Una vittoria e una sconfitta esterna in volata il bilancio dei due anticipi che hanno visto protagoniste le squadre lariane nel 6° turno di ritorno del girone B del campionato di Divisone Regionale 2.

Le gare

Colpo importane per Le Bocce Erba che ha sbancato il campo della FL Monza confermandosi seconda forza del girone in compagnia del Binzago del coach canturino Luca Rossini che invece ha stoppato a domicilio il Cabiate al termine di una gara tiratissima e decisa negli ultimi minuti. Domenica toccherà in posticipo al Rovello Porro ospite sul campo del Lecco.

I tabellini dei due anticipi lariani

Forti e Liberi Monza 1878 – Le Bocce Erba 63-70

Parziali 14-21, 23-41, 47-50

Forti e Liberi Monza 1878: Emanuele Pagani 24, Guido Beretta 13, Gabriele Cocchi 12, Jacopo Grazzi 5, Alessio Dascola 4, Lorenzo Brunetti 3, Damiano Ricci 2, Edoardo Villa, Manuele Gallucci, Daniele Dallavalle, Francesco Laratta n.e., Leonardo Faustini 0 All. Castagna.

Erba: Stefano Cagnazzo 16, Francesco Baruffini 15, Alessandro Allevi 13, Francesco Stillo 8, Alex Clerici 6, Gianluca Corti 4, Fabio Caviezel 4, Andrea Ratti 2, Carlo Brambilla 2, Marco Spreafico, Giorgio Sivaglieri, Federico Maspero n.e. All. Bocciarelli.

POB Binzago – Pall. Cabiate 66-56

Parziali 19-19, 30-36, 47-47

POB Binzago: Massimo Barbisan 26, Marco Ruzzon 11, Edoardo Villantieri 9, Samuele Ghirardi 5, Federico Sironi 5, Federico Caglio 3, Stefano Cipolla 3, Andrea Nobili 2, Sebastiano Motta 2, Mattia Martin, Sebastiano Romanò, Riccardo Meli, All. Rossini.

Pall. Cabiate: Riccardo Gromero 16, Pietro Strambini 11, Loris Dascola 10, Davide Passero 7, Matteo Veggetti 5, Angelo Bassi 4, Daniele Pessina 3, Alessandro Borghesi, Andrea De Piccoli, Tommaso Sironi n.e., Davide Busnelli n.e., Marco Gariboldi n.e. All. Colombo.

Il cartellone del 6° turno di ritorno girone B

Venerdì 13/2 Forti e Liberi Monza-Le Bocce Erba 63-70, Vimercate-Agrate 73-79, Civatese-Nibionno 69-62, Binzago-Cabiate 66-56, domenica 15 ore 18 Lecco-Rovello Porro, Sondrio-Morbegno, Villasanta-Varedo.

La classifica aggiornata del girone B

Villasanta 32; Binzago, Le Bocce Erba 30; Agrate 28; Vimercate 24; Lecco 22; Rovello Porro, Monza 18; Cabiate 16; Civatese 14; Nibionno, Varedo 12; Morbegno 2; Sondrio 0.