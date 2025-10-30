Negli anticipi l’Alebbio Como fa cinquina e “mata” i Bulls, Lomazzo frena il Senna

Due anticipi scoppiettanti hanno aperto ieri sera il 5° turno d’andata del girone E nel campionato di Divisione Regionale 3.

I primi risultati

Spicca la cinquina vincente realizzata dall’Alebbio Como di coach Angelo Delfinetti che a domicilio ha “matato” i Cucciago Bulls volando così in vetta da sola momentaneamente. Chi ha perso la vetta e l’imbattibilità ieri sera è il Senna che è scivolato sul campo dell’ABC Lomazzo. E stasera sono in programma altre due sfide molto interessanti Virtus Cermenate-Turate e Erba-Guanzate.

Il programma del 5° turno d’andata del girone E

Mercoledì 29 ottobre Alebbio-Cucciago 83-70, Lomazzo-Senna 58-42, giovedì 30 ore 21.15 Virtus Cermenate-Basket 2000 Turate, CDG Erba-Guanzate; venerdì 31 ore 21.15 Villa Guardia-Pallacanestro Albavilla, Tavernerio-Playground Team, ore 21.30 Sant’Ambrogio Mariano-SB’83 Cermenate.

La classifica aggiornata del girone E

Alebbio Como 10; Virtus Cermenate, Tavernerio, Senna 8; Playground Team 6; Villa Guardia, Cucciago Bulls, CDG Erba, ABC Lomazzo 4; Guanzate, SB’83 Cermenate, 2; Sant’Ambrogio Mariano, Turate, Albavilla 0.