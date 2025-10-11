Negli anticipi ok Rovello Porro, ko Cabiate e domenica Erba punta al tris

Si è aperto il 3° turno del girone B con una vittoria e una sconfitta per le lariane

Si è aperto ieri sera il 3° turno d’andata del campionato di Divisione Regionale1.

Le gare

Nel girone B in campo ieri due squadre lariane. Si è sbloccato il Rovello Porro cha e in casa ha travolto il Vimercate. Meno bene è andata al Cabiate che ha dovuto incassare il suo secondo stop di fila ad Agrate. Ora fari puntati sul posticipo domenicale che vedrà l’imbattuta Le Bocce Erba ospitare il Sondrio dell’ex Cristian Testa per continuare il suo cammino in vetta.

I tabellini degli anticipi

Agrate Brianza – Pall. Cabiate 78 – 65 Parziali 20-25, 34-43, 51-49

Agrate Brianza: Farinatti Luca 21, Gueye Malick 15, Cala Mathias 11, Catalfamo Ivan 10, Grassi Andrea 9, Meroni Aron 6, Moretti Mattia 4, Calloni Pietro 2, Brambilla Andrea, Di Bari Giovanni, Fratesi Matteo, Colomba Stefano ne, All. Decio.

Pall. Cabiate: Bassi Angelo 20, Gromero Riccardo 9, Terraneo Mattia 9, Passero Davide 6, Strambini Pietro 6, Pessina Daniele 5, Borghesi Alessandro 4, Dascola Loris 4, Veggetti Matteo 2, Appennini Luca, Migliori R., Minotti P. All. Borghetti.

Basket Rovello – DI.PO. Vimercate 78 – 48 Parziali 18-12, 38-23, 63-40

Basket Rovello: Caccia Luca 16, Castiglioni Filippo 14, Tomaselli Jacopo 14, Bosa Andrea 12, Figini Leonardo 9, Canton Marcello 6, Borsani Ticcardo 4, Losa Riccardo 2, Salvato Riccardo 1, Donegà Luca. All. Monti.

DI.PO. Vimercate: Bazzo Federico 16, Sala Nicholas 7, Sedazzari Iacopo 7, Formenti Mattia 4, Maconi Filippo 4, Mosca Federico 3, Panella Marco 3, Colombo Andrea 2, Sala Alberto 2, Barazzetta Luca, Sterle Davide, Folcio. All. Moschini

Il cartellone del 3° turno d’andata girone B

Venerdì 10 FL Monza-Villasanta 62-75, ore 21.15 Agrate-Cabiate 78-65, 21.30 Rovello Porro-Vimercate 78-48, Civatese-Binzago 55-62, domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Sondrio, Lecco-Morbegno, Nibionno-Varedo.

Classifica del girone B

Binzago 6; Le Bocce Erba, Vimercate, Varedo, Agrate Brianza, Villasanta 4; Cabiate, Civatese, Lecco, Rovello Porro, Nibionno 2; Morbegno, Sondrio, FL Monza.