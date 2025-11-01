Negli anticipi Rovello stoppa Lecco, Cabiate scivola con il Binzago di coach Luca Rossini

Il 6° turno del girone B si è aperto con una vittoria e una sconfitta per le squadre nostrane

Negli anticipi della “notte delle streghe” nel 6° turno di Divisione Regionale 1 ha fatto festa il Rovello Porro diretto da coach Alessandro Monti che ha stoppato a domicilio il forte Lecco.

L’altra gara

Meno bene è andata al Cabiate di coach Matteo Borghetti che ieri sera ha perso il derby brianzolo con il coach canturino Luca Rossini che ha guidato il suo Binzago al colpo che vale l’aggancio in vetta a Le Bocce Erba. Ma la squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli avrà la possibilità di staccarsi ancora e tornare in vetta da sola domani quando nel posticipo domenicale ospiterà alle 18 la Forti e Liberi Monza.

I tabellini degli anticipi lariani

Basket Rovello – Basket Lecco 60 – 53 Parziali 14-18, 35-30, 47-40

Basket Rovello : Bosa Andrea 13, Borsani Ticcardo 11, Caccia Luca 9, Tomaselli Jacopo 9, Canton Marcello 6, Figini Leonardo 6, Castiglioni Filippo 5, Donegà Luca 1, Losa Riccardo, Rebussi Pietro ne, Salvato Riccardo ne, All. Monti Alessandro.

Basket Lecco: Jakimovsky Gregorij 15, Marrazzo Giacomo 11, Ferrari Luca 8, Cherubini Lorenzo 7, Castagna Francesco 5, Radice Leonardo 3, Castelli Francesco 2, Puzovic Sergej 2, Gianola Marco, Tomic Pavle, Galbiati Andrea William ne, Peccati Giacomo ne, All. Meneguzzo.

Pall. Cabiate – Pob Binzago 48 – 61

Pall. Cabiate : Terraneo Mattia 19, Dascola Loris 10, Bassi Angelo 7, Veggetti Matteo 6, Borghesi Alessandro 2, De Piccoli Andrea 2, Passero Davide 2, Gromero Riccardo, Strambini Pietro, Pessina Daniele ne, Migliori R ne, Sironi T. ne, All. Borghetti

Pob Binzago : Nobili Andrea 13, Ruzzon Marco 12, Barbisan Massimo 11, Cipolla Stefano 8, Caglio Federico 6, Motta Sebastiano 5, Ghirardi Samuele 2, Martin Mattia 2, Villantieri Edoardo 2, Marchetti Federico, Romanò Sebastiano ne, All. Rossini.

Il cartellone del 6° turno del girone B

Venerdì 31 ottobre Agrate-Vimercate 75-73, Rovello Porro-Lecco 60-53, Pallacanestro Cabiate-Binzago 48-61; sabato 1/11 Morbegno-Sondrio; domenica 2 Varedo-Villasanta, ore 18 Erba-F.L Monza, Nibionno-Civatese.

La classifica aggiornata del girone B

Le Bocce Erba, Binzago, Agrate Brianza 10; Villasanta, Lecco 8; Vimercate, Rovello Porro 6; Civatese , Nibionno, Varedo, Forti e Liberi Monza 4; Cabiate 2; Morbegno, Sondrio 0.