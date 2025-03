Negli anticipi sorridono solo Rovello e Cabiate e stasera c'è il big match Erba-Calolzio

Negli anticipi dell'8° turno di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 tra le portacolori lariane già scese in campo hanno sorriso solo Rovello Porro e Cabiate entrambe corsare rispettivamente a Paderno e Morbegno. Niente da fare invece per Inverigo e Appiano Gentile battute in casa da Sondrio e Binzago.

Il big match

Ora però tutta l'attenzione è sull'atteso big match del girone Est C in programma oggi a Erba dove i locali de Le Bocce portano l'assalto alla capolista Calolziocorte come ammette coach Corrado Bocciarelli:

"Noi abbiamo già centrato due primi obiettivi stagionali: salvezza e qualificazione matematica ai playoff. Siamo davvero contenti ma ora vorremmo regalarci una bella ciliegina sulla nostra torta, un bel colpo grosso che i ragazzi meriterebbero per quanto stanno facendo. Contro la capolista ci attende una sfida di alto livello tecnico e tattico ma noi ci siamo preparati bene e daremo il massimo".

Il programma del 8° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 7 marzo Cusano-Nibionno 68-73, Inverigo-Sondrio 55-70, Appiano-Binzago 49-81, Paderno-Rovello 66-72, sabato 8 Morbegno-Cabiate 68-73; domenica 9 Erba-Calolziocorte, Villasanta-Civatese.

Classifica del girone Est C

Calolziocorte 34; Le Bocce Erba, Binzago 30; Morbegno, Rovello Porro 28; Paderno 26; Villasanta, Cabiate 24; Cusano , Civatese, Nibionno 16: Sondrio 10; Inverigo 8; Appiano Gentile 0.