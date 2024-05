Negretti vince i play off di Serie A2: "Il futuro? Sogno di vincere ancora"

Un passato nella Gs Junior Pallavolo e una carriera da pallavolista professionista tra la Serie A1 e A2 Fipav. La finese Beatrice Negretti, 25 anni, ex capitano della Cda Volley Talmassons Fgv, ad aprile ha vinto Gara 1 e 2 della Finale Playoff Promozione di Serie A2 contro la Futura Giovani Busto Arsizio.

Il libero ha giocato nella Unet E-Work Busto Arsizio tra B2, B1 e A1, col Group Roma in A2, di nuovo a Busto e all’Argentario Progetto Volley in B1. Seguono 3 anni in A1 col Vero Volley Monza e l’esperienza friulana. Da poco ha firmato un contratto biennale per la League One Volleyball, la nuova lega di pallavolo femminile statunitense.

L'intervista

Come mai la decisione di scendere di categoria, dalla Serie A1 alla A2?

"In A1 non ero titolare. Quest’anno avevo bisogno di essere protagonista, penso di essere migliorata tanto grazie alla continuità. Ho scelto la Volley Talmassons per vincere il campionato anche se non era scontato. La stagione è stata lunga, ma era uno degli obiettivi che mi ero prefissata, anche con la società».

Come ti sei trovata con le Pink Panthers?

"Molto bene, sia con la società sia con lo staff tecnico. Volevo dimostrare il mio valore e mi sono concentrata sul campo con un ruolo di capitano che ho preso seriamente. Ho sempre fatto del mio meglio. Con lo staff abbiamo svolto un lavoro tecnico e di preparazione atletica importante".

Man mano che passavano i mesi hai mai pensato che avreste potuto centrare la promozione?

"È stata una stagione di alti e bassi, con alcuni momenti altalenanti. Ciò che ci ha spinto a dare il meglio di noi è stata la fame e la voglia di rivalsa, per dimostrare il nostro potenziale. Abbiamo lavorato duramente senza mai tirarci indietro. Forse una delle cose che mi ha stupito di più: non è facile trovare una squadra che lavora così costantemente. Ho sempre cercato di portare alle compagne la mia visione".

Quale?

"Spingerle ogni giorno a dare il 300%. Non era così facile vincere, soprattutto in un campionato come l’A2. Abbiamo perso scontri diretti importanti ma nel momento clou della stagione abbiamo remato tutte nella stessa direzione: la voglia di vincere di ciascuna di noi".

Due Finali Playoff Scudetto perse col Vero Volley. Ora il tuo primo trionfo in una finale nazionale…

"Sono emozioni fortissime, vincere è sempre bello. Per me, forse, è ancora più importante perché, da titolare, sento particolarmente mia questa vittoria. Un anno, pur facendo panchina, sentivo miei i risultati ottenuti; invece altri anni non è andata così. Un risultato non facile ma che desideravo tanto".

Tra pochi mesi giocherai negli States in un nuovo campionato che sta attirando stelle da tutto il mondo.