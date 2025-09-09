Pallacanestro giovanile

Nei campionati Gold: solo Cantù, Cermenate, Cucciago Bulls e Comense

La Fip Lombardia ha reso note le iscritte nelle categorie maschili U17, U15, U14 e U13.

Il Comitato lombardo Fip ha reso note le squadre ammesse a partecipare ai prossimi campionati di basket giovanile 2025/26 per le categorie maschili Gold Under17, Under15, Under14 e Under13.

Calendari in preparazione

Sono davvero poche le rappresentanti della nostra provincia. Nel torneo U17 Gold unica rappresentante è Cucciago Bulls. Nel campionato U15 Gold unica rappresentante è la Virtus Cermenate. Nel campionato U14 Gold le rappresentanti sono due Pallacanestro Cantù e Pol Comense. Nel campionato U13 Gold ci saranno solo Pallacanestro Cantù e Virtus Cermenate. A breve saranno stilati anche i calendari delle prime fasi regionali.

Le Squadre del campionato Under7 Gold

  • CANOTTIERI MILANO A.S.D.
  • NUOVA ARGENTIA BIANCA
  •  ROBUR BASKET SARONNO
  • BASKET CHIARI A.S.D.
  • VIRTUS BASKET BINASCO
  • BASKET COSTA
  • POL TUMMINELLI
  • AZZURRI NIGUARDESE BASKET BLU
  •  A.S.DIL. BASKET 86
  • PALLACANESTRO VIRTUS LUINO
  •  PALL. BERNAREGGIO 99
  •  SAN PIO X MANTOVA
  • TIGERS MILANO
  • BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS
  • LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB
  • BASKET ACADEMY TICINO

Le Squadre del campionato Under15 Gold

  • PALL. LISSONE
  • BRESSO BASKET
  •  VIRTUS PALL. CERMENATE
  • ALMENNO BASKET
  •  BK VALCERESIO ARCISATE
  •  TREZZANO BASKET BLU
  • ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS
  • Basket Seregno A.S.D.
  •  CENTRO BASKET PESCATE
  • A.S.D. VIADANA BASKET
  •  JBSTINGS CURTATONE A.S.D.
  • HERE YOU CAN
  • SG.Sport Arese
  • LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB
  •  BASKET ACADEMY TICINO

Le Squadre del campionato Under14 Gold

  • PALLACANESTRO CANTU’ 
  • PALL.OLIMPIA MILANO
  • ROBUR ET FIDES VARESE
  •  SOCIAL O.S.A. MILANO
  •  A.S.D. VISCONTI BASKET
  •  LIBERTAS CERNUSCO
  •  PALL. LISSONE
  •  BASKET ROZZANO PRO LOCO
  • ALMENNO BASKET
  • Basket Seregno
  • PALL. ORZINUOVI
  • AURORA DESIO 94
  •  AZZANESE BASKET STEZZANO
  •  BLU OROBICA Bergamo
  •  S. PIO X MANTOVA
  • PALLACANESTRO BRESCIA
  • NBB MAZZANO
  • ACCADEMIA BK ALTO MILANESE
  • HERE YOU CAN
  • POLISPORTIVA COMENSE 2015
  •  VARESE ACADEMY
  • HUB DEL SEMPIONE
  •  FUTURE BASKET LODIGIANO
  • BASKET ACADEMY TICINO

Under14 Gold

Under13 Gold

 

  • PALLACANESTRO CANTU’
  •  PALL.OLIMPIA MILANO
  •  ROBUR ET FIDES VARESE
  •  PALL. BUSTO ARSIZIO
  • SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D.
  • URANIA BASKET MILANO
  • VIRTUS PALL. CERMENATE
  • ALMENNO BASKET
  • BASKET COSTA
  • POL. ARDOR A.S.D.
  • ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS
  • Basket Seregno
  • PALL. ORZINUOVI
  • MILANOTRE BASKET
  • CENTRO BASKET PESCATE
  •  CUS BRESCIA A.S.D. BLU
  •  AURORA DESIO 94
  • ASD POL. META 2000
  • ASD BREMBATE ISOLA BASKET ACADEMY
  • PALL. BERNAREGGIO 99
  •  BLU OROBICA Bergamo
  • S. PIO X MANTOVA
  • PALLACANESTRO BRESCIA
  • AS DIL VANOLIYOUNG
  • ACCADEMIA BK ALTOM.SE
  • FORTI E LIBERI MONZA
  • BASKET PEDRENGO
  • HUB DEL SEMPIONE
  •  VARESE BASKET SCHOOL
  •  FUTURE BASKET LODIGIANO
Comense al via Under14 Gold
Pol Comense Under14 Gold- foto social Pol Comense
