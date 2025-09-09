Nei campionati Gold: solo Cantù, Cermenate, Cucciago Bulls e Comense

Il Comitato lombardo Fip ha reso note le squadre ammesse a partecipare ai prossimi campionati di basket giovanile 2025/26 per le categorie maschili Gold Under17, Under15, Under14 e Under13.
Calendari in preparazione
Sono davvero poche le rappresentanti della nostra provincia. Nel torneo U17 Gold unica rappresentante è Cucciago Bulls. Nel campionato U15 Gold unica rappresentante è la Virtus Cermenate. Nel campionato U14 Gold le rappresentanti sono due Pallacanestro Cantù e Pol Comense. Nel campionato U13 Gold ci saranno solo Pallacanestro Cantù e Virtus Cermenate. A breve saranno stilati anche i calendari delle prime fasi regionali.
Le Squadre del campionato Under7 Gold
- CANOTTIERI MILANO A.S.D.
- NUOVA ARGENTIA BIANCA
- ROBUR BASKET SARONNO
- BASKET CHIARI A.S.D.
- VIRTUS BASKET BINASCO
- BASKET COSTA
- POL TUMMINELLI
- AZZURRI NIGUARDESE BASKET BLU
- A.S.DIL. BASKET 86
- PALLACANESTRO VIRTUS LUINO
- PALL. BERNAREGGIO 99
- SAN PIO X MANTOVA
- TIGERS MILANO
- BLACKCOURTH BASKET CUCCIAGO BULLS
- LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB
- BASKET ACADEMY TICINO
Le Squadre del campionato Under15 Gold
- PALL. LISSONE
- BRESSO BASKET
- VIRTUS PALL. CERMENATE
- ALMENNO BASKET
- BK VALCERESIO ARCISATE
- TREZZANO BASKET BLU
- ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS
- Basket Seregno A.S.D.
- CENTRO BASKET PESCATE
- A.S.D. VIADANA BASKET
- JBSTINGS CURTATONE A.S.D.
- HERE YOU CAN
- SG.Sport Arese
- LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB
- BASKET ACADEMY TICINO
Le Squadre del campionato Under14 Gold
- PALLACANESTRO CANTU’
- PALL.OLIMPIA MILANO
- ROBUR ET FIDES VARESE
- SOCIAL O.S.A. MILANO
- A.S.D. VISCONTI BASKET
- LIBERTAS CERNUSCO
- PALL. LISSONE
- BASKET ROZZANO PRO LOCO
- ALMENNO BASKET
- Basket Seregno
- PALL. ORZINUOVI
- AURORA DESIO 94
- AZZANESE BASKET STEZZANO
- BLU OROBICA Bergamo
- S. PIO X MANTOVA
- PALLACANESTRO BRESCIA
- NBB MAZZANO
- ACCADEMIA BK ALTO MILANESE
- HERE YOU CAN
- POLISPORTIVA COMENSE 2015
- VARESE ACADEMY
- HUB DEL SEMPIONE
- FUTURE BASKET LODIGIANO
- BASKET ACADEMY TICINO
- PALLACANESTRO CANTU’
- PALL.OLIMPIA MILANO
- ROBUR ET FIDES VARESE
- PALL. BUSTO ARSIZIO
- SOCIAL O.S.A. BASKET A.S.D.
- URANIA BASKET MILANO
- VIRTUS PALL. CERMENATE
- ALMENNO BASKET
- BASKET COSTA
- POL. ARDOR A.S.D.
- ASDBT CONGREGATIO ALTAE TURRIS
- Basket Seregno
- PALL. ORZINUOVI
- MILANOTRE BASKET
- CENTRO BASKET PESCATE
- CUS BRESCIA A.S.D. BLU
- AURORA DESIO 94
- ASD POL. META 2000
- ASD BREMBATE ISOLA BASKET ACADEMY
- PALL. BERNAREGGIO 99
- BLU OROBICA Bergamo
- S. PIO X MANTOVA
- PALLACANESTRO BRESCIA
- AS DIL VANOLIYOUNG
- ACCADEMIA BK ALTOM.SE
- FORTI E LIBERI MONZA
- BASKET PEDRENGO
- HUB DEL SEMPIONE
- VARESE BASKET SCHOOL
- FUTURE BASKET LODIGIANO