Nei playoff DR2 Tavernerio e Lurate vedono la semifinale

Nel weekend sono iniziate le serie dei playoff e playout del campionato di Divisione Regionale 2 che vedono protagoniste molte squadre nostrane.

Obiettivo semifinale

Nei quarti di finale playoff ottimo inizio per Tavernerio e Lurate Caccivio che hanno vinto le gare d'andata ipotecando il passaggio alla semifinale. Già stasera Lurate scende in campo per il ritorno potendo difendere un ottimo +23. Tavernerio invece giocherà in casa giovedì 24 con un vantaggio di + 4. Spostandoci nei playout buon avvio per Figino, Antoniana Como e Comense tutte a segno in trasferta. Partenza falsa invece a domicilio per Lomazzo e Alebbio che vedono già il baratro.

Playoff: gara 1 dei quarti di finale

Bosto Varese-Tavernerio 63-67

Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate 79-56

Gare 2 : lunedì 20 maggio Malnate-Lurate, giovedì 24 Tavernerio-Bosto Varese

Gara 1 1° turno playout salvezza

Lomazzo-Figino 42-55

Cardano-Antoniana Como 61-68

Origgio-Comense 58-64

Alebbio Como-Cesano Seveso 55-72

Gare 2 : giovedì 23 ore 21.15 Antonina-Cardano, venerdì 24 maggio ore 21.30 Figino-Lomazzo, Cesano Seveso-Alebbio, Comense-Origgio.