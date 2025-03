Nei posticipi domenicali Erba doma Morbegno e resta seconda, Appiano ancora ko

Si è chiuso ieri con i posticipi domenicali il 10° turno di ritorno del campionato Divisione Regionale 1. A segno in casa Le Bocce Erba che domando anche Morbegno si è confermata seconda forza del girone Est C. Una vittoria importante arrivata la termine di una sfida molto combattuta che ha visto i ragazzi diretti da coach Corrado Bocciarelli inseguire all'inizio ma poi allungare e tenere a distanza i valtellinesi nel finale. Niente da fare invece per il già retrocesso Appiano Gentile travolto a Villasanta,

I tabellini lariani dei posticipi domenicali

Le Bocce Erba - Morbegno 89 - 74 Parziali 24-28, 52-42, 62-55

Erba : Stillo Francesco 20, Cagnazzo Stefano 18, Arnaboldi Edoardo 16, Allevi Alessandro 12, Brambilla Carlo 6, Clerici Alex 6, Corti Gianluca 5, Sivaglieri Giorgio 5, Ratti Andrea 1, Caimi Francesco, Marcolongo Francesco, Picarelli Nicolò. All. Bocciarelli.

Italcontrol Team 86 Villasanta - Indipendente Appiano 74 - 44 Parziali 15-12, 35-25, 55-36

Indipendente Appiano : Gorla Jacopo 10, Bacuzzi Valerio 10, Corno Alessandro 8, Molteni Matteo 7, Rossi Marco 6, Ferloni Simone 3, Castelli Federico, Fabbian Alessandro, Magatti Leonardo, Canti, Leva ne.

I risultati del 10° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 21 marzo ore 21 Cusano-Rovello Porro 71-76, Civatese-Nibionno 65-66, Paderno-Cabiate 64-52, Binzago-Inverigo 72-86; domenica 23 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno 89-74; ore 18 Villasanta-Appiano Gentile 74-44; Sondrio-Calolziocorte 58-65.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 40; Le Bocce Erba 34; Binzago, Rovello Porro 32; Villasanta, 30; Morbegno,Paderno 28; Cabiate 24; Cusano , Civatese, Nibionno 18: Sondrio, Inverigo 10; Appiano Gentile 0.

Il programma dell'11° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 28 marzo ore 21.15 Inverigo-Cusano, ore 21.30 Cabiate-Civatese; Appiano Gentile-Paderno, Calolziocorte-Binzago; sabato 29 Morbegno-Villasanta; domenica 30 ore 18 Le Bocce Erba-Rovello Porro, Nibionno-Sondrio.