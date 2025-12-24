Nei posticipi natalizi a segno Villa Guardia, Senna e Guanzate

Si è concluso anche il penultimo turno d’andata del girone E del campionato di Divisione Regionale 3 che ora si concede la meritata pausa natalizia. Nei tre posticipi sotto l’albero successi casalinghi del Senna e del Villa Guardia oltre al colpo esterno del Guanzate ad Albavilla. In vetta si conferma solitario l’Alebbio Como seguito dalla Virtus Cermenate e quindi al Tavernerio. Il campionato riprenderà il 15 gennaio 2026 con gli anticipi dell’ultimo turno d’andata a Erba, Cermenate e Cucciago.

Il programma completo dell’11° turno girone E

Lomazzo-Erba 78-56, Alebbio Como-Virtus Cermenate 81-72, Cucciago-Playground 33-64, SBN’83 Cermenate-Tavernerio 56-76; Villa Guardia-Mariano 74-50; Senna-Turate 69-54; domenica 21 ore 20.30 Albavilla-OSG Guanzate 55-81.

La classifica aggiornata del girone E, DR3

Alebbio Como 24; Virtus Cermenate 22; Tavernerio 20; Playground Team, Senna 16; Guanzate 14; Cucciago Bulls 12; CDG Erba, ABC Lomazzo 10; Villa Guardia 8; SB’83 Cermenate, Mariano 6; Turate, Albavilla 2.