Nei quarti la Kaire Sport Lurate sbanca Carate Brianza e  si regala la bella

Ieri sera nella gara 2 dei quarti di finale playoff di Divisione Regionale 2 colpo grosso della Kaire Sprot Lurate Caccivio che è andata a sbancare il campo della Masters Carate Brianza per 64-74 impattando la serie e rimandando la qualificazione alla bella in programma già domani sera in casa.

L’ultimo atto

Missione compiuta quindi dal team luratese che ha riscattato il ko subito a domicilio nel match inaugurale e ora potrà giocarsi in casa la terza e decisiva sfida che vale il passaggio in semifinale. Stasera si gioca gara 2 di Antoniana Como-Cesano Seveso mentre domani l’Inverigo potrà chiudere i conti in casa contro il Lesmo e regalarsi così la semifinale.

Programma quarti di finale girone C

Gara 1 Appiano-Pescate 53-66; Kaire Sport Lurate-Masters Carate 49-65, domenica 3 maggio Lesmo-Inverigo 90-95, lunedì 4 ore 21 Cesano Seveso-Antoniana Como 69-68.

Gara 2: domenica 3 Pescate-Appiano Gentile 67-56; mercoledì 6 Masters Carate-Kaire Sport Lurate 64-74; giovedì 7 Antoniana Como-Cesano Seveso; venerdì 8 ore 21.15 Inverigo-Lesmo.