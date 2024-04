Nei quarti playoff di A1 sarà derby tra la canturina Del Pero e l'assese Spreafico

E' calato il sipario sulla regular season del massimo campionato di serie A1 di basket femminile e ora regalerà nei playoff un inedito derby lariano.

Il derby

Già perché nei quarti di finale al meglio delle tre partite si affronteranno da questa sera, mercoledì 24 aprile, la Virtus Segafredo Bologna della guardia canturina Beatrice Del Pero e la Passalacqua Ragusa della capitana azzurra l'assese Laura Spreafico che però almeno in gara 1 non potrà scendere in campo per motivi fisici. Un derby di marca brianzola che assegnerà un posto nella semifinale scudetto. Gara 1 come detto si gioca il 24 aprile alle 20 a Bologna, gara 2 domenica 28 a Ragusa alle ore 18, eventuale bella a Bologna il 1 maggio. La vincente della serie sfiderà in semifinale la vincente della sfida Schio-San Martino di Lupari.

Questo il tabellone dei playoff

Venezia (1)-Roma ((8)

Campobasso (4)-Geas Sesto (5)

Schio (2)-San Martino di Lupari (7)

Virtus Bologna (3)- Ragusa (&)

Questo il tabellone dei playout

Brixia Brescia-Sanga Milano

Faenza-Battipaglia