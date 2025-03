Nel big match domenicale Calolziocorte non fa sconti a Erba che deve arrendersi 60-75

Niente da fare per Le Bocce Erba che ieri ha fallito l'assalto alla capolista del girone Est di Divisione Regionale 1 il Calolziocorte che si è confermata autentica padrona del torneo.

La gara

Al PalaErba c'era grande attesa a per il big match dell'8° turno di ritorno tra le due prime della classe: la squadra locale diretta da coach Corrado Bocciarelli ci ha provato ed è stata in contatto per quasi metà gara. Poi però è stata costretta sempre ad inseguire senza mai riuscire a riaprire la contesa. Erba resta comunque seconda in classifica agganciata a quota 30 dal Binzago e venerdì prossimo aprirà il nuovo turno con il derby a Inverigo.

Tutti i tabellini lariani

Le Bocce Erba - Carpe Diem Calolziocorte 60 - 75 Parziali 17-20, 32-43, 46-61

Erba : Arnaboldi Edoardo 17, Stillo Francesco 11, Marcolongo Francesco 10, Allevi Alessandro 6, Cagnazzo Stefano 5, Clerici Alex 5, Ratti Andrea 3, Corti Gianluca 2, Sivaglieri Giorgio 1, Picarelli Nicolò, Spreafico Marco, Baruffini Francesco ne, All. Bocciarelli.

Morbegno 70 - Pallacanestro Cabiate 68 - 73 Parziali 11-15, 24-37, 44-51

Pallacanestro Cabiate : Passero Davide 18, Ruzzon Marco 14, Bloise Mattia 12, Pessina Daniele 10, Orsi Mattia 9, De Piccoli Andrea 4, Marchetti Federico 2, Sirtori Vittorio 2, Tamsna Omar 2, Arienti Andrea. All. Scotti.

Paderno Dugnano - Basket Rovello 66 - 72 Parziali 16-16, 28-38, 48-49

Basket Rovello : Pozzi Alessandro 19, Olgiati Lorenzo 13, Tommaselli Jacopo 11, Borsani Riccardo 6, Donega 6, Nobili Andrea 5, Rampoldi Davide 5, Caccia Luca 4, Galbusera Andrea 2, Cattaneo Simone 1, Seregni Davide, Marando Alessio ne, All. Rossini.

Indipendente Appiano - Pob Binzago 49 - 81 Parziali 10-18, 20-41, 41-64

Il Gigante Inverigo - Sportiva Sondrio 55 - 70 Parziali 18-18, 35-39, 49-51

Il Gigante Inverigo : Cala Mathias 13, Terraneo Mattia 12, Bianchini Emanuele 7, Raimondo Giorgio 7, De Donà Lorenzo 6, Cappelletti Simone 4, Butta Simone 3, Di Iorio Gabriele 3, Galli Federico, Moltrasio Aronne, Dioguardi Manuel ne, Mondelli Matteo ne, All. Gorla.

I risultati del 8° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 7 marzo Cusano-Nibionno 68-73, Inverigo-Sondrio 55-70, Appiano-Binzago 49-81, Paderno-Rovello 66-72, sabato 8 Morbegno-Cabiate 68-73; domenica 9 Erba-Calolziocorte 60-75, Villasanta-Civatese 72-52.

Classifica del girone Est C

Calolziocorte 36; Le Bocce Erba, Binzago 30; Morbegno, Rovello Porro 28; Paderno, Villasanta 26; Cabiate 24; Cusano , Civatese, Nibionno 16: Sondrio 10; Inverigo 8; Appiano Gentile 0.

Il programma del 9° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 14 marzo ore 21.15 Inverigo-Erba, 21.30 Rovello-Appiano Gentile, Calolziocorte-Paderno, Civatese-Morbegno, Cabiate-Cusano, Binzago-Sondrio; domenica 18 Nibionno-Villasanta.