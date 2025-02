Nel derby sul fondo Inverigo sbanca Appiano e si rilancia per la salvezza

Fari puntati sullo scontro diretto sul fondo del girone Est C di Divisione Regionale 1 che è andato in scena ad Appiano Gentile quale anticipo del 7° turno di ritorno. Da una parte i locali dell'Indipendente ultimi in graduatoria e dall'altra il Gigante Inverigo penultimo a quota 6.

La gara

Un duello da brividi che però dopo un primo quarto equilibrato è stato dominato dalla squadra ospite che trascinata dai nuovi acquisti Di Donà e Cala ha poi condotto in progressione portando a casa una vittoria davvero preziosa. Il Gigante infatti aggancia a quota 8 il Sondrio che proprio venerdì prossimo sfiderà a Inverigo mentre si aggrava quasi irrimediabilmente la posizione dell'Indipendente sempre più ultima e sempre più lontana dalla salvezza.

Il programma del 7° turno di ritorno del girone Est C

Mercoledì 26 ore 21.30 Appiano-Gentile-Inverigo 49 - 69 (13-11, 22-36, 38-54), venerdì 28 ore 21.30 Rovello Porro-Villasanta, Calolziocorte-Cusano, Civatese-Le Bocce Erba, Binzago-Cabiate; domenica 2 Sondrio-Morbegno, Nibionno-Paderno.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 32; Le Bocce Erba 28; Morbegno, Rovello Porro, Binzago 26; Paderno 24; Villasanta, Cabiate 22; Cusano , Civatese 16; Nibionno 14: Sondrio, Inverigo 8; Appiano Gentile 0.