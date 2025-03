Nel posticipo colpo grosso di Guanzate che sbanca Socco e sale al 3° posto

Fari puntati sul girone G del campionato di Divisione Regionale 4 dove è andato in scena un importante scontro diretto in chiave playoff. Per il posticipo del 6° turno di ritorno l'OSG Guanzate è andato a sbancare il campo del Socco Fino salendo a quota 24 punti, al terzo posto solitario in classifica. Già stasera si apre il 7° turno con tre anticipi nostrani Antoniana-Socco, Menaggio-Cadorago, Alebbio Bianco-Senna.

I risultati del 6° turno di ritorno del girone G

Cermenate-Antoniana 64-37; Cadorago-Circolo Ricr. Fino 27-64, Senna-Turate 54-67; mercoledì 12 Socco-OSG 75-82; 13/4 Alebbio Como-Alebbio Bianco.

Il cartellone del 7° turno di ritorno girone G

Giovedì 13 marzo Antoniana-Socco, Menaggio-Cadorago, Alebbio Bianco-Senna; domenica 16 Circolo Ricr. Fino-Cermenate, OSG-Alebbio.

La classifica aggiornata del girone G

Virtus Cermenate 32; Basket 2000 Turate 26; OSG Guanzate 24; Circolo Ricr. Fino 22; Socco 20; Menaggio 14; Alebbio Como 12; Antoniana 10; Alebbio Bianco 6; Senna 2; Cadorago 0.

Nel girone F si sono già giocati due anticipi infrasettimanali del 7° turno di ritorno con i successi di Sondrio e Valmadrera. Domani sera fari puntati sul derby Figino-Albese mentre martedì prossimo in posticipo l'altra sfida lariana Cabiate-Inverigo.

Il cartellone del 7° turno di ritorno del girone F

Martedì 11 marzo Sondrio-Rovagnate 73-61, mercoledì 12 Osnago-Valmadrera 56-58, venerdì 14 Figino-Albese; domenica 16 Lierna-Monticellese; martedì 18 ore 21.30 Cabiate-Inverigo.

I risultati del 6° turno di ritorno del girone F

La Rovinata-Osnago 51-44, Sondrio-Figino 55-76; 6/3 Valmadrera Inverigo 60-54, Rovagnate-Cabiate 83-68; 7/3 Virtus Albese-Monticellese 43-50.

La classifica aggiornata del girone F

Monticellese 30 Rovagnate 24; Lierna 22; Sondrio 20; Osnago 18; Valmadrera 16; Cabiate 14; Inverigo 12; Pall. Figino 10; Virtus Albese 6; La Rovinata Lecco 2.