Nel primo derby di finale Mariano doma Erba per 64-60 ma la promozione è aperta

Si è giocata la gara d'andata del tabellone G dei playoff di Divisione Regionale 3 e ha regalato un primo derby che non ha deluso le attese.

La sfida

Di fronte i locali del Sant'Ambrogio Mariano e i giovanotti del CDG Erba scesi in campo in formazione rimaneggiata. Ne è nata una bella partita intensa e combattuta come era nelle previsioni che ha sorriso nel finale ai padroni di casa biancorossi diretti da coach Emanuele Agazzi che si sono imposti per 64-60-Un vantaggio minimo che tiene aperta assolutamente la serie e la promozione che quindi si deciderà nel match di ritorno in programma domenica 15 al PalaErba.

La Finalissima del tabellone G

Gara 1 venerdì 6 giugno ore 21.30 Sant'Ambrogio Mariano Comense- Erba 64-60

Gara 2 domenica 15 ore 18 CDG Erba-Sant'Ambrogio Mariano Comense