Nel recupero di DR1 Le Bocce Erba perde a Seregno ma resta comunque in vetta da sola

Sconfitta indolore quella subita nel recupero del 1° turno di ritorno di Divisione Regionale 1, per Le Bocce Erba che resta comunque in testa al girone Gold Ovest con la qualificazione ai playoff già in tasca.

La sconfitta

La squadra erbese diretta da coach Alessio Pesca si è dovuta arrendere sul campo del Seregno per 61-53 dopo una gara equilibrata ma che l'ha vista sempre all'inseguimento. Come detto Erba resta comunque capolista solitaria del girone e tornerà in campo domenica 12 in casa dove ospiterà l'Ardor Bollate per difendere il suo primato.

Recupero del 1° turno di ritorno girone Gold Centro

Mercoledì 8 maggio Basket Seregno -Le Bocce Erba 61 - 53

Parziali: 17-13, 34-23, 45-37

Basket Seregno: Ruzzon Marco 22, Pellizzoni Riccardo 13, Colombo Tommaso 10, Cattaneo Francesco 6, Caglio Federico 4, Pennati Andrea 4, Carolo Marco 1, Sanfilippo Leonardo 1, Barni Luca, Montagna Roberto, Salesi Federico, Schiatti Filippo. All. Bertari.

Le Bocce Erba: Corti Gianluca 12, Stillo Francesco 11, Colombo Lorenzo 7, Allevi Alessandro 6, Pagani Stefano 6, Brambilla Carlo 4, Arnaboldi Edoardo 3, Sivaglieri Giorgio 2, Terragni Pietro 2, Citterio Andrea, Spreafico Marco, Spinelli. All. Pesca.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 18; Binzago, Sedriano 16; Bollate 12; Civatese, Morbegno, Seregno 10; Cucciago Bulls 3.

Il programma del 3° turno ritorno girone Gold Centro

Domenica 12 maggio Civatese-Sedriano, ore 18 Erba-Bollate, Binzago-Morbegno, ore 18.45 Seregno-Cucciago.