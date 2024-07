Nel torneo Pre olimpico esordio travolgente per l'Italia del comasco Abass contro il Bahrain

Esordio travolgente nel torneo Pre Olimpico per l’Italia maschile di basket, che ieri notte ha rispettato il pronostico e ha batte agevolmente il Bahrain al Coliseo de San Juan do Portorico con il punteggio di 114-53.

Buone notizie dal comasco Abass

Tra gli azzurri in evidenza anche il comasco Abass Awudu autore di 11 punti. L'Italbasket tornerà in campo giovedì 4 luglio alle ore 20.30 locali (ore 2.30 del 5 luglio in Italia, live DAZN, Sky Sport Max, Now) per affrontare i padroni di casa del Portorico che stanotte sfida il Bahrain alle ore 20.30 locali (il 4 luglio in Italia, ore 2.30).

Il tabellino Italia-Bahrain 114-53

Parziali: 19-9, 28-16, 29-17, 38-11

Italia: Spissu* 6 (2/3, 0/2), Mannion 9 (3/5, 1/2), Abass 11 (3/4, 1/3), Tonut* 10 (3/5, 1/3), Gallinari 14 (2/3, 3/3), Melli* 14 (6/6, 0/1), Ricci 9 (3/7, 1/2), Bortolani 11 (1/1, 3/4), Caruso 11 (4/4), Polonara* 13 (4/7, 1/4), Pajola (0/1 da tre), Petrucelli* 6 (3/3, 0/2). All: Pozzecco

Bahrain: Buallay (0/1, 0/1), Chism* 4 (2/3, 0/2), Haji* 12 (0/1, 4/13), Rashed 5 (0/1, 0/1), Isa 5 (1/1, 1/6), Hasan S. (0/1 da tre), Azzam 6 (3/4, 0/2), Melad*, Hamoda* 10 (5/6), Hamooda* 9 (2/4, 1/4), Hasan A. 2 (1/3). All: El Hajj

Questi gli azzurri convocati

0 Marco Spissu

1 Niccolò Mannion

5 Awudu Abass

7 Stefano Tonut

8 Danilo Gallinari

9 Nicolò Melli

17 Giampaolo Ricci

22 Giordano Bortolani

30 Guglielmo Caruso

33 Achille Polonara

54 Alessandro Pajola

77 John Petrucelli

Calendario Torneo Pre Olimpico

2 luglio

Italia-Bahrain 114-53

Messico-Lituania 84-96

3 luglio

Lituania-Costa D’Avorio a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Bahrain-Portorico a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

4 luglio

Costa d’Avorio-Messico a San Juan (ore 23.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

Portorico-Italia a San Juan (ore 02.30 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

6 luglio

Semifinali a San Juan (ore 22.00 e 01.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)

7 luglio

Finale a San Juan (ore 00.00 italiane, Coliseo de Puerto Rico)