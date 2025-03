Nel week end quattro tonfi lariani e un solo successo del Lurate Caccivio

Non è stato un weekend molto positivo per le squadre lariane nel campionato di Divisione Regionale 2. Dopo il ko nell'anticipo del girone Ovest A subito dal Villa Guardia a Laveno sono infatti arrivate altre tre sconfitte dell'Antoniana, del Figino e ieri dei Cucciago Bulls che pur a testa alta si sono dovuti arrendere in casa alla capolista Daverio. Unica portacolori nostrana a sorridere e a portare a casa punti è stata la Kaire Sport Lurate Caccivio di coach Paolo Zandalini che ha saputo domare il Gavirate salendo così al terzultimo posto in graduatoria.

I risultati del 7° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 13 marzo Laveno-Villa Guardia 87-64, venerdì 14 Malnate-Antoniana 88-49, Busto Arsizio-Bosto 57-65, Cavaria-Lonate Pozzolo 70-60, Cassano Magnago-Figino 76-72, Kaire Sport Lurate- Gavirate 73-66; domenica 16 ore 18 Cucciago-Daverio 51-63.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 38; Figino, Laveno 28; Villa Guardia, Bosto 26; Malnate 22, Busto Arsizio 20; Cassano Magnago 18; Cavaria 16; Gavirate, Antoniana Como 14; Kaire Lurate Caccivio 12; Cucciago Bulls 10; Lonate Pozzolo 8.

Il cartellone dell'8° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 20 marzo ore 21.15 Antoniana-Busto; venerdì 21 Daverio-Laveno, Gavirate-Cassano Magnago, ore 21.15 Bosto-Kaire Sport Lurate, Figino-Cucciago, ore 21.30 Villa Guardia-Cavaria; domenica 23 Lonate Pozzolo-Malnate.