Nell'anticipo Antoniana Como ko in casa, oggi il derby Figino-Cucciago

Anticipo amaro per i colori lariani quello giocato ieri sera nel girone Ovest A di Divisione Regionale A che ha aperto l'8° turno di ritorno. A Casnate infatti l'Antoniana Como si è dovuta arrendere contro il Busto Arsizio corsaro pere 51-72. Stasera fari puntati sul derby brianzolo Figino-Cucciago, turno casalingo per Villa Guardia che ospita il Basket School Cavaria mentre in trasferta la Kaire Sport Lurate Caccivio è di scena sul campo del Bosto Varese.

Il cartellone dell'8° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 20 marzo ore 21.15 Antoniana-Busto 51-72; venerdì 21 Daverio-Laveno, Gavirate-Cassano Magnago, ore 21.15 Bosto-Kaire Sport Lurate, Figino-Cucciago, ore 21.30 Villa Guardia-Cavaria; domenica 23 Lonate Pozzolo-Malnate.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 38; Figino, Laveno 28; Villa Guardia, Bosto 26; Malnate, Busto Arsizio 22; Cassano Magnago 18; Cavaria 16; Gavirate, Antoniana Como 14; Kaire Lurate Caccivio 12; Cucciago Bulls 10; Lonate Pozzolo 8.