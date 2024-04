Nell'anticipo vittoria dopo due supplementari per la Kaire Lurate

Il girone di ritorno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 2 si è aperto ieri sera con un anticipo a dir poco rocambolesco.

Due supplementari

Protagonista la Kaire Sport Lurate che ieri sera nel 1° turno del girone Gold Ovest ha domato dopo due tempi supplementari il Malnate per 69-67. Eroe della serata sicuramente è stato Alessandro Rovelli che prima ha regalato il pareggio nei tempi regolamentari e poi ha segnato la tripla della vittoria dei padroni di casa nel secondo overtime. Una partita che Lurate ha prima perso poi pareggiato ed infine vinto nella maniera più eroica. Per la squadra di coach Davide Corti si tratta del secondo successo in questa seconda fase. E domani sera toccherà alla capolista Tavernerio ricevere il Cassano Magnago mentre nel girone Iron il Lomazzo sarà di scena a Origgio.

Il tabellino di Kaire Sport Lurate -Malnate 69-67 d2ts

Parziali 13-18; 28-30; 40-46; 52-52; 59-59

Kaire Sport Lurate: Rossi 2, Rovelli Al 22, Rovelli An 7, Rimoldi 2, Cairoli 4, Pagani, Barbato 15, Beretta 7, Ragazzo 10, Sartori ne.

Programma del 1° turno ritorno del girone Gold Ovest

Lunedì 22 aprile Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate 69-67, mercoledì 24 Tavernerio-Cassano Magnago; domenica 26 Lesmo-Tradate.

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 14; Cassano Magnago 10; Tradate, Malnate 6; Lesmo, Lurate Caccivio 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Silver Ovest

Mercoledì 24 aprile Cesano Seveso-Basket Bosto; giovedì 25 ore 21.30 Centro Sportivo Giovanile-Figino; domenica 28 Robur Saronno-Pescate

Classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo 10; Pescate, Robur Saronno 8; Figino, Bosto 6; Cesano Seveso 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Martedì 23 5 Fuori Giussano-Gavirate; domenica 28 ore 21.15 Canegrate-Comense, lunedì 29 ore 21.15 Cardano-Antoniana Como.

Classifica del girone Bronze Ovest

Comense, Antoniana Como, Gavirate, Canegrate 8; 5 Fuori Giussano 6; Cardano 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Iron Ovest

Mercoledì 24 aprile ore 21.30 Origgio-Lomazzo, Carnate-Parabiago, domenica 28 ore 18 Legnano-Alebbio Como.

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano, Origgio 12; Alebbio Como 10; Carnate, Lomazzo 4; Parabiago 0.