Dopo la sconfitta infrasettimanale, la Pallacanestro Cantù non ha potuto fare altro che rimanere a guardare. E il miracolo non è arrivato: l'Acqua San Bernardo è fuori dalla Supercoppa di Serie A2.

Nessun miracolo per la Pallacanestro Cantù: Torino vince, biancoblù fuori dalla Supercoppa

Con la sconfitta con Torino di martedì sera, il percorso dei canturini in Supercoppa si era decisamente complicato. Il passaggio ai quarti di finale era infatti nelle mani (e nelle gambe) proprio della Reale Mutua che ieri sera, venerdì 15 settembre 2023, ha affrontato al “PalaEnergica-Paolo Ferraris” per la terza e ultima giornata del girone di qualificazione Casale.

Cantù, dal divano, sperava nella vittoria di Casale, anche solo di un punto, per poter proseguire il suo cammino in Supercoppa. Ma così non è stato. Torino ha vinto e va ai quarti di finale di Supercoppa grazie a un risultato finale di 82-85.